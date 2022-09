El gobernador de Durango, del PAN, festeja paso de la Guardia Nacional a la Sedena: “Garantiza que institución perdure a futuro”

El gobernador saliente de Durango, José Rosas Aispuro, militante del PAN y quien está a días de terminar su mandato, festejó este viernes la reforma aprobada por el Congreso para pasar la Guardia Nacional al control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La declaración del panista ocurrió esta tarde en un acto público al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador, autor de la propuesta, y pese a que el partido del funcionario duranguense se ha expresado en contra de que la Guardia Nacional sea trasladada al Ejército.

“Hoy le reitero que, como siempre lo he manifestado, me he manifestado a favor de que la Guardia Nacional se incorpore a la Secretaría de la Defensa Nacional, porque esto garantiza que esta institución pueda perdurar en el futuro. Eso garantiza que tengamos mejores instrumentos para poder combatir la inseguridad, se lo digo como gobernador, y se le digo como ciudadano”, dijo.

La reforma para que la Guardia Nacional pase de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a la Sedena quedó aprobada por el Senado esta madrugada. Dado que ya había sido avalada por la Cámara de Diputados, fue enviada al presidente para que la promulgue y entre en vigor.

Esta propuesta ha generado controversia en los últimos días. Los partidos de oposición —incluyendo al PAN— la rechazan porque argumentan que cuando se creó la Guardia Nacional, en 2019, se acordó que tuviera mando y carácter civil. A la par, organizaciones de derechos humanos y especialistas señalan que esto profundizará la militarización de las tareas de seguridad pública.

Pese a esto, Rosas Aispuro respaldó el cambio y lo que calificó de apoyo del presidente López Obrador. El panista ganó el cargo en 2016 y el 14 de septiembre concluye su mandato. Al día siguiente, asumirá el poder el priista Esteban Villegas, quien ganó las elecciones de junio pasado impulsado por una alianza PRI-PAN-PRD.

“Me voy tranquilo de la responsabilidad que me dieron hace seis años los duranguenses, porque puedo ver a la gente de frente, no me llevé nada que no me corresponda, puedo salir a la calle y ver a la gente de frente, como lo hice antes de ser gobernador”, aseguró Rosas Aispuro este viernes.