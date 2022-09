Grito de Independencia de AMLO: entre 'muertes que se celebran', confusión y la canción del presidente

Hay muertes que aquí celebran. Ayer, entre los vivas a los héroes de la Independencia, los vivas a la libertad, la igualdad y la democracia, los vivas a la fraternidad y a la paz, el presidente Andrés Manuel López Obrador proclamó tres muertes desde el balcón central de Palacio Nacional.

“¡Muera la corrupción!”, gritó con vigor. “¡Muera el racismo! ¡Muera el clasismo!”.

Las proclamas, inesperadas en un Grito de Independencia, provocaron una confusión momentánea en el Zócalo capitalino. Hubo quien replicó con un “¡viva!” al primer “¡muera!” del presidente, hasta que el coro se uniformó y los mexicanos gritaron: “¡muera!, ¡muera!”.

Éste fue el retorno de miles de personas (130 mil, según las autoridades capitalinas) a la plaza pública, tras dos años de pandemia en los que el mandatario dio el Grito ante un Zócalo desolado. Miles de personas por fin lo miraron de abajo hacia arriba en su balcón de Palacio Nacional; lo esperaron durante horas bajo una terca lluvia que iba y venía; le gritaron que no está solo, que sigue siendo un honor estar con él; crearon allí lo que el presidente llama el “pueblo”.

Pobreza franciscana a un lado, López Obrador obsequió a su público un concierto de Los Tigres del Norte, y fue como tender un espejo a ese Pueblo al que una vez el presidente comparó con un tigre que hay que tener cuidado de no soltar.

“¡Muera la corrupción!”, clama AMLO en el Grito de Independencia de su cuarto año de gobierno

El mandatario había dicho que algunas canciones de la agrupación son “clases de historia” de México. Debe ser, porque Los Tigres no sólo interpretaron las canciones que abordan la migración hacia Estados Unidos (“La jaula de oro” y “Pedro y Pablo”), sino también las que hablan del narcotráfico. Sonó, y el tigre bailó, “Camelia La texana” y “Teresa La mexicana”, a pesar del rechazo de López Obrador a los narcocorridos y la narcocultura, por su desapego de lo que él llama los valores morales y espirituales.

Sembró una duda el presidente horas antes del Grito, pues dijo que Los Tigres lo complacerían con canciones que él les solicitó, sin aclarar a cuáles se refería.

¿Cuál es la canción del presidente?

“Aunque se utiliza para otro tipo de personajes negativos, yo creo que ‘El jefe de jefes’ es su canción”, estima Guillermo Segura, proveniente de Monterrey.

–¿Qué lo hace El jefe de jefes?

“Su calidad moral, su coherencia, su entrega real con el pueblo”, dice Guillermo.

No importó que Los Tigres del Norte cantaran que hoy no hubiera malos entendidos ni reclamos, que olvidemos las diferencias por favor, que abrazarnos ya era justo y necesario, disfrutemos por favor de la reunión. Por aquí llegaron grupos con pancartas de apoyo a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y a Adán Augusto López, secretario de Gobernación, ambos colocados en uno de los balcones de Palacio junto a otro aspirante presidencial, el canciller Marcelo Ebrard.

“Claudia es la que sigue de López Obrador”, dicen unos.

“Adán es el que le va a dar continuidad a lo que está haciendo AMLO”, dicen otros.

Blanca Estela Uribe, de 68 años, sentada en su silla de ruedas, cree que ninguna “corcholata” podrá llenar el vacío que deje López Obrador tras concluir su encargo en 2024. Pues ¿qué podría reemplazar a un santo?

Blanca ve pasar a un hombre con la figura de un ganso en la cabeza (lleva también una leyenda que dice: “me canso ganso y no transo”); Blanca se levanta de su silla lentamente, camina unos pasos y va a pedirle una foto; cuando regresa, se sienta de nuevo y comenta:

“Yo sufrí una embolia hace un mes, y aquí estoy. Es de los milagros de López Obrador”.

Migrantes también dan el Grito

Se cuenta que los milagros obran lo inesperado, la contradicción de los símbolos: la supervivencia tras una enfermedad, los “¡muera!” después de los “¡viva!”, los narcocorridos en la plaza de López Obrador, la división en la reunión. Es así que por el Zócalo cruza un hombre enmascarado que lleva en la espalda, como capa de superhéroe, una bandera que es mitad la de México y mitad la de Estados Unidos.

Se llama Antonio Perales, originario de Torreón, y quien desde los 5 años migró a Los Ángeles “de mojado”. Sus padres lo mandaron con un familiar porque no querían que conociera las drogas o se uniera a algún grupo criminal, explica. Ahora tiene a sus propios hijos, ya estadounidenses, a quienes les platica “lo bonito que es México”.

“Todos los que estamos allá traemos una mochila llena de recuerdos y de sufrimiento, porque duele separarse de la Patria y dejar de ver a muchas personas que quieres”, lamenta.

¿Ya vas para el Zócalo? Así está el ambiente (y los filtros de seguridad) previo al #GritoDeIndependencia en CDMX. pic.twitter.com/cqjVUjRne9 — Animal Político (@Pajaropolitico) September 15, 2022

Juan Manuel Cabrera Sánchez, quien migró de Jalisco a Sacramento, California, en 1979, a los 17 años, cita otra canción de Los Tigres del Norte: “yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó”. El hombre dice que está orgulloso de contribuir al envío de remesas y de que el presidente López Obrador enaltezca el esfuerzo de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos.

“He trabajado bien duro, y quien diga que los mexicanos somos huevones es una gran mentira. Los números no mienten, los millones de mexicanos que estamos en Estados Unidos, las cantidades de dinero que mandamos, hablan por sí solos, y toda mi vida me he dedicado a mandar, cada mes; los números que da el presidente, 60 mil millones de dólares en remesas, se dice fácil. Es para mostrarles a las personas que nos tienen por huevones que es una gran mentira”, dice Juan Manuel.

En días previos se anunció que este Grito de Independencia estaría dedicado a los migrantes mexicanos, a los que López Obrador ha llamado “héroes anónimos”.

“Me encantan Los Tigres del Norte, pero yo no soy muy partícipe de eso de ‘La tumba del mojado’, ¡porque yo soy de los vivos!”, aclara Víctor Miguel Cruz, oaxaqueño que cruzó la frontera hace 27 años y ahora radica en California, donde tiene familia y trabajo.

Establecer la diferencia entre los vivos y los muertos es crucial, y también entre los vivos que aquí están y los vivos desaparecidos.

A 5 kilómetros del Zócalo, mientras López Obrador daba su Grito, al filo de la medianoche, familiares de personas desaparecidas, familias buscadoras de vida, seguían intentando la hazaña de escalar los 104 metros de altura de la Estela de Luz para colgar una lona que materializaba su propio grito:

“¿Para cuándo nuestra independencia del Ejército?”.

“16 años de impunidad militar”.

En México hay más de 100 mil desaparecidos, casi la misma cantidad de personas que en el Zócalo bailaron, cantaron, rieron, se abrazaron. Una plaza pública desbordante de personas que faltan.

No mencionó López Obrador a los ausentes entre sus vivas. Hay muertes que aquí se celebran, y ausencias que se ignoran.

Al cerrar su concierto, Los Tigres del Norte le dedicaron a López Obrador “América” y “Somos más americanos”.

Pero quizá la canción esperada no estaba en el escenario ni provenía de los acordeones ni de las bocinas.

Allá, debajo de su balcón, después de dos años de silencio, una multitud uniforme le gritaba que no está solo, que sigue siendo un honor estar con él y ¡Presidente, presidente!.

Música para sus oídos.