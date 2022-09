El IMSS lanza la campaña nacional “Suma vida, dona órganos”

Muchas veces no dimensionamos lo que nuestras acciones pueden significar; lo sepamos o no, podemos contribuir a cambiar vidas por completo. Cuando morimos, a donde sea que vayamos no nos llevamos con nosotros nuestro cuerpo, lo material, así que podemos donar nuestros órganos a alguien que los necesite para seguir existiendo.

Por ejemplo, el caso de un bebé que nace con insuficiencia renal y crece para esperar un órgano que le cambie la vida. De esta forma, lo que suele ser un evento muy triste puede convertirse en algo esperanzador que dé una segunda oportunidad a alguien más.

Es por esto que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inició este lunes 26 de septiembre su campaña nacional “Suma vida, dona órganos”, la cual tiene como propósito informar a la gente mediante la entrega de tarjetas y folletos, y que difundirá este acto altruista con concursos de dibujo, carreras atléticas, paseos en bicicletas, conferencias y otros eventos.

“La campaña lo que trata es de concientizar a la gente hacia la donación, a ser altruistas, a ser solidarios hacia toda persona que lo necesite y tener presente que esos órganos, al morir, ya no los requerimos, pero sí son una esperanza de vida para los que se encuentran en lista de espera”, señaló Erika Rivera Durón, jefa de área en la Coordinación de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células del IMSS.

En lo que va del año, el Seguro Social ha concretado 825 donaciones: 154 multiorgánicas y 671 de tejidos. Se espera que a finales de 2022 ya se hayan realizado mil 150. Ahora bien, en cuestión de trasplantes, hasta el 16 de septiembre se habían trasplantado 885 de riñón, 801 de córnea, 270 de médula ósea, 50 de hígado y 21 de corazón.

Rivera Durón afirmó que el IMSS es líder nacional en el número de donaciones y también lo es en trasplantes, principalmente de tipo renal, de córnea y cardiaco.

La campaña de donación es permanente en las unidades médicas del IMSS, pero se intensificará del 26 al 30 de septiembre por el Día Nacional de Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos. Para ser donador voluntario, se puede consultar la página del IMSS: http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos o la página del Centro Nacional de Trasplantes. Cerca de 22 mil pacientes están en la lista de espera.