“No hay duda, fueron militares”, madre de Heidi denuncia presión del Ejército para aceptar indemnización

Cristina Aracely Pérez Ramírez, madre Heidi Mariana Pérez Rodríguez, niña de 4 años asesinada durante un supuesto enfrentamiento en Nuevo Laredo, Tamaulipas, denunció presiones del Ejército para aceptar la indemnización del caso.

La madre de familia acudió al Senado de la República en la Ciudad de México a dar un mensaje, donde sostuvo que uno de sus hijos, así como la pareja sentimental de su padre fueron testigos de los hechos y sostienen que los únicos presentes en el homicidio de su hija fueron los militares.

“No hay ninguna duda, mi niño de 7 años es sobreviviente, la pareja sentimental de mi papa es sobreviviente y ella es la única persona que sabe la verdad y las únicas personas que vio en ese momento fue personal militar”, dijo en conferencia de prensa.

Cristina Araceli Pérez Rodríguez, madre de Heidi, no tiene la menor duda que elementos de la ⁦@SEDENAmx⁩ asesinaron a su hija de 4 años el 31 de agosto pasado en Nuevo Laredo, Tamaulipas. No fue un enfrentamiento como dijo ⁦@Luis_C_Sandoval⁩.

“El Ejército desde un principio estuvo muy insistente, pero no le di la oportunidad de que me convenciera de recibir una indemnización porque yo no vengo a pedir dinero, lujos, nada, lo único que vengo a pedir es justicia y que encarcele a los responsables, para que mi niña pueda estar en paz”, dijo acompañada por el senador Emilio Álvarez Icaza, del grupo plural en el Senado.

El legislador señaló que corresponde investigar el caso a la Fiscalía General de la República (FGR) y presentarlos ante un juez civil.

“Esperamos que la Fiscalía no se comporte como abogado de oficio de los militares que de por sí ya mucho poder tienen”, sostuvo.

Aracely Pérez Ramírez pidió que el presidente le abra las puertas de Palacio Nacional para que la escuche y le ayude a obtener justicia.

“Tengo el derecho de que pueda ser escuchada por él, para que me ayude a hacer justicia y mi niña pueda estar en paz; igual mi familia; mi hijo Kevin, psicológicamente está muy afectado, y yo estoy igual sin palabras, muy triste, extraño a mi niña. Que no quede impune y se haga justicia para toda la ciudadanía de Nuevo Laredo y no vuelvan a ocurrir este tipo de hechos”, expuso.