México, cerca de beneficiarse del ‘nearshoring’ y de su frontera con EU

A raíz de la pandemia y de otros factores geopolíticos, muchas industrias y empresas de manufactura movieron sus instalaciones de Asia para ubicarlas en zonas más cercanas a Estados Unidos, lo que representa una oportunidad para nuestro país. Esto ya se refleja con el crecimiento y auge de los parques industriales.

Uno de los factores fundamentales de estos sitios es su ubicación, pues deben estar cerca de vías de comunicación que permitan el envío de mercancías y productos a Estados Unidos. World Trade Center San Luis Potosí tiene dos instalaciones, separadas por apenas 10 kilómetros, localizadas al pie de la carretera 57 que llega a Laredo, lo que significa que están sobre la vía más rápida para llegar a la frontera y que donde se ubican las empresas que se han establecido recientemente. Se trata de una autopista que va desde la Zona Metropolitana de la Ciudad de México hasta el punto fronterizo más usado para llegar a Estados Unidos.

WTC1 de San Luis Potosí cuenta con más de 700 hectáreas y WT2 con mil 400, es decir, ofrecen 2,100 hectáreas con opciones de flexibilidad y versatilidad para sus clientes, pues hay desde lotes pequeños hasta de dimensiones importantes.

Michele Porrino, director ejecutivo del conglomerado, comentó que tienen la mejor infraestructura para recibir a las empresas que desean iniciar o expandir operaciones en México.

Por un lado, cuentan con lo que el directivo llama “infraestructura estándar”, que es lo que cualquier parque industrial ofrece como mínimo: un entorno cerrado, seguro, vialidades propias, servicios a pie de lote y posibilidades de conectarse a utilities como energía, gas y agua, entre otros.

“Por otro lado, los parques industriales WTC también ofrecemos lo que llamamos la infraestructura premium o servicios extras. Contamos con oficinas de la aduana dentro del parque, lo cual facilita muchísimo todos los trámites de importación y exportación que nuestros clientes necesitan. Contamos con terminales ferroviarias, dos de gran tamaño y una intermodal, que es donde se manejan los contenedores”, detalló.

El recinto fiscalizador estratégico con que cuenta WTC San Luis Potosí está autorizado por la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria, pero también hay amenities como oficinas, hotel, restaurante, área de fast food, tiendas de conveniencia, gasolinera y renta de autos. Por ello, en estas instalaciones se ha recibido a empresas de giros diversos, todas ellas triple A.

“Son empresas que muchas de ellas cotizan en diferentes bolsas del mundo. Son empresas de muchas nacionalidades. Tenemos, por supuesto, de Estados Unidos, pero hay una presencia importante en el parque de empresas de Alemania, Francia, Corea, Japón y China”, agregó.

Estas empresas llegan al país y particularmente a San Luis Potosí en búsqueda de ventajas del tipo logístico, tanto de ubicación como de conectividad. También buscan la disponibilidad de mano de obra competitiva en términos de costo, que también es capacitada y muy hábil. Con ello las empresas pueden complementar sus operaciones.

“Hoy por hoy, en el WTC de San Luis Potosí reunimos a más de 50 empresas que generan una cantidad importante de empleos. Hoy tenemos más de 20 mil personas que trabajan en nuestros parques, con las empresas que hospedamos”, agregó Porrino.

El tema de la seguridad

La cercanía de México con Estados Unidos representa una ventaja competitiva para nuestro país; sin embargo, la inseguridad es un tema a tomar en cuenta, por ello los parques industriales deben ofrecer las mejores condiciones a sus clientes.

En World Trade Center de San Luis Potosí entienden que si una empresa no se siente segura no se instalará en el país, aunque la entidad no tenga un escenario tan crítico como otras partes del país.

“Tenemos unos sistemas de seguridad muy intensos. Son entornos cerrados con personal que vigila y que supervisa todos los parques, apoyados con tecnología. Tenemos una red de cámaras con software sofisticados que registran las placas de todos los vehículos que entran y salen de los parques. Incluso, contamos con herramientas tecnológicas como son drones que nos permiten ampliar aún más el rango de vigilancia. Todo está monitoreado desde un centro de pantallas conectado con todas las autoridades de todos los niveles”, detalló.

Esto, además de una serie de protocolos internos de reacción, es parte de su oferta. En este contexto, Porrino afirmó que todo ello está avalado por la Asociación Mexicana de Parques Industriales con el certificado de parque seguro. “Sentimos que es una forma óptima de prevenir que no haya situaciones y que afortunadamente no hemos experimentado hasta el día de hoy”.

Lo que viene a futuro

El auge de los parques industriales representa además la posibilidad de abrir nuevos caminos. Por ello, WTC San Luis Potosí tiene como objetivo salir de la entidad y formar un World Trade Center Network.

“Estamos a punto de lanzar proyectos que aumenten nuestra red. Queremos armar una red de parques industriales WTC. Estamos en el proceso de inaugurar y lanzar al mercado WTC Querétaro y ahora sí en forma, WTC Guadalajara”, indicó.

Para Porrino, Querétaro, por ejemplo, representa una oportunidad de crecimiento muy importante. “Desde el punto de vista industrial, sentimos que ya es parte de la Ciudad de México, prácticamente de la Zona Metropolitana. Entonces, la idea es captar y apoyar a nuestros clientes que desean extenderse en esa zona”.

La importancia de Guadalajara radica en que, al ser considerada el Silicon Valley mexicano, se puede apoyar en su desarrollo de manera importante. “Además vamos a ser un poco más agresivos y queremos abrir WTC en el extranjero, específicamente en Estados Unidos, en el estado de Texas”, adelantó.