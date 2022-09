EU perfila liberación de Dámaso López Serrano, el Mini Lic, presunto autor del asesinato de Javier Valdez

Un Tribunal de California, Estados Unidos, prevé liberar a Dámaso López Serrano, el Mini Lic, presunto autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdez, ocurrido en mayo de 2017.

Si bien López Serrano fue sentenciado a 72 meses de prisión por delitos de conspiración para la distribución de droga (los cuales ya cumplió tras entregarse en julio de 2017 y declararse culpable), el juez Dana Sabraw consideró que su nivel de cooperación fue “extraordinario”, al dar información sobre la operación del Cártel de Sinaloa.

“Ha hecho grandes avances desde los daños que cometió como miembro del Cártel de Sinaloa… sus acciones han coincidido con sus palabras y creemos en su sinceridad. El acusado ha hecho un tremendo trabajo para aliviar el daño que ha hecho”, dijo el juez.

Mini Lic’s sentence today reflected on the court docket: “Custody of BOP for a term of time served…”

He also agreed to hand over $1 million

cash that he earned from drug trafficking as forfeiture to the US government. pic.twitter.com/TPmGl6mkRK

— Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) September 16, 2022