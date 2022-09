Policía bajo un mando militar, un camino equivocado: Alfaro tras adhesión de Guardia Nacional a la Sedena

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que la policía nacional, bajo un mando militar, es un camino equivocado, luego de que este viernes se publicó el decreto que da a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el control de la Guardia Nacional.

Dijo que la militarización no puede ser la apuesta del futuro para resolver el problema de inseguridad en el país.

En entrevista, previo a un evento del presidente Andrés Manuel López Obrador, indicó que no cuestiona ni está a debate la importancia del Ejército, porque tiene una participación relevante en las tareas de seguridad y es una institución con prestigio.

“Plantear que la Policía nacional esté bajo un mando militar nos parece un camino equivocado. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, no tiene nada que ver nuestra postura, con un cuestionamiento a la importancia del Ejército, a su prestigio como institución de este país.

“No puede ser la apuesta del futuro militarizar el país”, dijo.

El gobernador del Movimiento Ciudadano (MC) consideró como mejor opción retomar el espíritu de la reforma constitucional, que permitió crear la Guardia Nacional, y fortalecer las policías locales.

Lee: Morena consuma paso de la Guardia Nacional a Sedena; oposición anuncia impugnación

Este viernes, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, militante del PAN y quien está a días de terminar su mandato, apoyo y festejó la reforma aprobada por el Congreso para pasar la Guardia Nacional al control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Hoy le reitero que, como siempre lo he manifestado, me he manifestado a favor de que la Guardia Nacional se incorpore a la Secretaría de la Defensa Nacional, porque esto garantiza que esta institución pueda perdurar en el futuro. Eso garantiza que tengamos mejores instrumentos para poder combatir la inseguridad, se lo digo como gobernador, y se le digo como ciudadano”, dijo.

PAN alista acción de inconstitucionalidad por Guardia Nacional

El dirigente del PAN, Marko Cortés, informó que el partido ya alista una acción de inconstitucional para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien defina el tema de la adhesión de la Guardia Nacional a la Sedena.

Explicó que se tiene hasta 30 días para presentarla y buscarán que sea través de las firmas del Senado de la República, y si las condiciones en la Cámara de Diputados lo permiten sería otra acción de inconstitucionalidad.

El coordinador en el Senado de la República, Julen Rementería, dijo que tiene firmas suficientes para presentar la acción de inconstitucionalidad y están elaborando en trabajo colegiado con los demás partidos.

Lee: La Sedena se encamina a tener un presupuesto récord en 2023, incluyendo 34 mil mdp extra de la Guardia Nacional

La tarde de este viernes, la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) se hizo oficial, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF).