'Ya son 3 años de impunidad': Saxofonista Elena Ríos dice que nunca se ha reunido con secretaria de Seguridad como asegura AMLO

La saxofonista María Elena Ríos aseguró que nunca se ha reunido con la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, para atender su caso, como afirmó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de su cuenta de Twitter, reiteró que ya se cumplieron “tres años de impunidad”, tras su agresión con ácido.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió dar atención y protección a la saxofonista.

Señaló que él tenía conocimiento que la recibió la secretaria Rosa Icela Rodríguez y que hablaron, pero que se le dará atención hoy mismo.

Desde el 6 de abril, la saxofonista denunció que autoridades federales le quitaron las medidas de protección con las que contaba en la Ciudad de México; ha señalado que solo las tiene en Oaxaca, entidad donde fue atacada.

Lee: “Mi activismo les molesta”: María Elena Ríos denuncia que gobierno de Oaxaca le quitó apoyo para tratamientos y le adeuda $140 mil

Esto, ante el riesgo que corre debido a que uno de sus agresores, por quien hay una recompensa por un millón de pesos, sigue libre.

Al ser cuestionado al respecto, López Obrador dijo que se le va a dar protección federal “en todos lados” del país.

“Aquí se trató el tema, yo pedí que se le atendiera y luego me informaron, yo recibí el informe, sin embargo, si no es así, hoy mismo lo voy a ver y la van a buscar para ayudarla. Sí se le está atendiendo, es la información que tengo”, dijo.

Presidente aclaro en este hilo que no NUNCA me he reunido con @rosaicela_ pero agradezco mucho si mi caso se atiende a la brevedad posible. Ya son tres años de #impunidad

Gracias @Hans2412 por mencionarme en la conferencia del Presidente @lopezobrador_.

— •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) September 21, 2022