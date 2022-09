Secretario académico del CIDE presenta su renuncia; se abstuvo de votar para sancionar a director por plagio

Jordy Micheli, secretario académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) presentó su renuncia al cargo que ocupaba desde el 3 de diciembre pasado.

En un correo electrónico enviado a la comunidad cideita, y un día después de darse a conocer que se abstuvo de votar a favor de que se sancionara al director José Antonio Romero Tellaeche tras confirmarse que había plagiado, Micheli aseguró que no encontró las condiciones para restablecer un clima de confianza en el CIDE.

“Es tiempo de reconocer que no he encontrado las condiciones para eso que me propuse hacer y llegó el momento de presentar mi renuncia”, informó.

“Haciendo lo anterior, también manifiesto mi rechazo al encono y mediatización de asuntos que son propios de la vida interna del CIDE, y que crean un clima contrario a los intereses de nuestra institución”.

En el correo electrónico asegura que avanzó, en cuanto pudo, en la resolución de conflictos y apoyó a la comunidad estudiantil y académica.

“Lo hice con profesionalismo y siempre recibí en contraparte cooperación y, sobre todo, buen ánimo. He sentido el aprecio de la comunidad y ello es recíproco”, sostuvo.

Este miércoles Animal Político informó que la Comisión de Ética del CIDE resolvió que el director general de la institución, José Antonio Romero Tellaeche, cometió plagio en dos artículos académicos que publicó a su nombre, sin embargo al momento de votar la resolución esta quedó sin efectos pues no hubo votos suficientes para sancionar a Romero Tellaeche.

Uno de los votos faltantes fue justamente el de Jordy Micheli quien también formaba parte de la Comisión y que se abstuvo de votar.

“La gestión no solo es el día a día, sino que hay que trascender. Hay mucho que mejorar y transformar y hay urgencia en muchos casos. Pero si en demasiadas ocasiones lo cotidiano fue motivo de desconfianzas por parte de mi superior, la mejora y transformación no son un tema compartido, al menos en sus formas. Cuando las divergencias son irresolubles y lamentablemente se agrandan por los acontecimientos recientes que conocemos, lo normal es separar los caminos”, abunda en el mail enviado a la comunidad del CIDE.

Micheli fue designado por Romero Tellaeche titular de la Secretaría Académica del CIDE luego de que despidiera a Catherine Andrews quien ocupaba el puesto.