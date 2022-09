Conagua pide a población de Tula, ahora sí, ir a refugios temporales ante lluvias

A un año de la inundación de Tula, en la que murieron 14 personas y miles de familias resultaron damnificadas, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) solicitó a la población de ese municipio de Hidalgo extremar precauciones y trasladarse a refugios temporales ante un pronóstico de próximas lluvias.

El gobierno federal hizo este aviso mediante un comunicado oficial publicado esta tarde, en el que dio a conocer un “Plan de Prevención y Protección Civil” que fue diseñado entre la Conagua, la Secretaría de Bienestar, el gobierno de Hidalgo y la dirección de Protección Civil del Municipio de Tula.

El comunicado oficial y las recomendaciones de protección civil contrastan con la situación del 6 de septiembre de 2021, cuando la población no fue alertada del riesgo de que el río se podía desbordar debido a que a su afluente se enviarían cargas de agua excesivas desde la Ciudad de México.

Animal Político revisó cada uno de los boletines meteorológicos y de Protección Civil emitidos ese 6 de septiembre y en días previos, y constató que ninguno alertaba a la población del riesgo que significaba el río Tula, que finalmente se desbordó.

En el comunicado de esta tarde, Conagua llamó a la población a colocar en puntos altos los muebles y algunas pertenencias, cerrar llaves de gas, cortar la energía eléctrica, salvaguardar documentos personales de importancia y tener a la mano una mochila de emergencia.

La recomendación de abandonar viviendas y acudir a refugios fue para las familias que viven en los márgenes del río Tula, que corresponden a zonas federales que no debería estar habitadas.

“Conagua exhortó a quienes se encuentren en las riberas, que son zonas que delimitan espacios para mantener el régimen hidráulico de los cauces, dan estabilidad a sus márgenes y regulan las crecidas para evitar inundaciones, a que acudan al refugio temporal que, de manera preventiva y como parte de este Plan, se ha instalado en la duela de la Unidad Deportiva conocida como Parque Tortuga. Esto, con el fin de ayudar a prevenir cualquier eventualidad y, con ello, propiciar la seguridad de las personas que se encuentran en dichas zonas de riesgo”, expresó en su comunicado.

También pidió a la población hacer uso del número de emergencia (911); atender comunicados oficiales “e ignorar rumores”; seguir las indicaciones de Protección Civil y autoridades, y informarse, mediante fuentes oficiales, de los reportes meteorológicos del Valle de México y la zona conurbada.

Población sigue en riesgo, dice ONG

La organización Causa en Común urgió a garantizar la seguridad de los habitantes del Tula, al considerar que no se han tomado medidas encaminadas a garantizar que una inundación como la del año pasado no se repetirá.

“Causa en Común hace un llamado a que las autoridades asuman su responsabilidad de proteger y garantizar la seguridad de los habitantes de Tula, a eliminar el pacto de impunidad y hacer pública la información que ayude a saber qué sucedió y deslindar responsabilidades; y lo más importante, evitar que las familias de dicho municipio vuelvan a perder un ser querido, o todas sus propiedades, por un silencio cómplice que se rehúsa a esclarecer la verdad”, señaló la organización en un comunicado.

Señaló que, a un año del desastre, las investigaciones iniciadas para indagar presuntos actos de negligencia de funcionarios y corrupción no han dado resultado alguno.

“A un año de estos lamentables hechos, no hay responsables, no hay reparación del daño, ni mucho menos garantías de no repetición. La Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública dieron por concluidas sus ‘investigaciones’ por posibles hechos de negligencia o corrupción.

“Lo que prevalece es la impunidad, el ocultamiento de información y la opacidad por parte de la Comisión Nacional del Agua, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la Comisión de Aguas del Estado de México, así como los gobiernos de Hidalgo y del municipio de Tula. Mientras tanto, las víctimas solo han recibido dádivas que no ayudan a recuperar lo más básico de sus bienes perdidos”, afirmó.