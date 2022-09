Estudiantes trans de Filosofía y Letras de la UNAM denuncian mensajes de odio; exigen seguridad

Personas trans, cuir y no binarias que estudian en la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) denuncian que, a su regreso a clases presenciales, se han encontrado con mensajes de odio dentro de baños y salones de clases, lo que consideran un riesgo de posibles agresiones.

De acuerdo con fotografías que fueron difundidas en redes sociales por las estudiantes, algunas de las pintas realizadas contenían mensajes en los que se señala a personas transgénero como violentas, y en otras ocasiones, se dibujaron hachas de doble filo, llamadas “labrys”, emblema de las luchas de grupos lésbicos que fueron interpretadas por las grupos de la diversidad sexual como expresiones en contra de hombres y mujeres trans.

“Los mensajes que hemos encontrado han sido principalmente de odio contra hombres y mujeres trans, a quienes nos han llamado autoginéfilos, como si el ser mujer fuera para nosotros un fetiche, y algunos más en los que se señala que las mujeres son solo quienes tiene vulva y cromosomas XX. Antes de que la Facultad se fuera a paro y de la pandemia, este tipo de expresiones eran inexistentes”, señala en entrevista con el medio Safiyyah, estudiante de la facultad.

En respuesta a las denuncias de las pintas contra la población trans, no binaria y cuir, las autoridades de la FFyL emitieron un comunicado el pasado 26 de agosto, en el que condenaron enérgicamente los “mensajes de odio”, e hicieron un llamado a la comunidad “para construir espacios seguros que generen bienestar y sean una muestra de respeto a los derechos de las diversidades sexogenéricas que asisten a la Facultad por motivo de estudios, labores académicas y labores administrativas”.

Pronunciamiento de la Comisión Tripartita Autónoma de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre mensajes transfóbicos en salones y sanitarios de la Facultad de Filosofía y Letras y el Anexo Adolfo Sánchez Vázquez de la UNAM. pic.twitter.com/C35tjZ1gQm — Comisión Tripartita Autónoma FFyL (@CTripartita) August 26, 2022

En días posteriores, propusieron la medida de crear baños neutros, a los que las y los estudiantes puedan acudir sin temor. Sin embargo, por falta de presupuesto para construirlos, les dijeron que cederían uno de mujeres y uno de hombres de los que actualmente existen en la Facultad, los cuales únicamente tienen como señalización distintiva grafitis —realizados por los propios alumnos— en los que se informa que son “neutros”.

Para Safiyyah, la decisión que se tomó no protege a las estudiantes trans, cuir y no binarias, ya que no se ofrecieron otras medidas que acompañen la toma de los baños, y considera que los riesgos de que sean agredidas por su expresión e identidad de género continúan, porque hubo descontento por parte de grupos feministas que acusaron a las autoridades de vulnerar su seguridad quitándoles espacios.

“Esos riesgos me preocupan todavía como estudiante. Yo no tengo problemas para entrar a los baños de mujeres, o los neutros, pero aún así vivo con el estrés constante de que puedan llegar a sacarme, a agredirme, o peor aún, a acusarme de que yo quiera violentar a alguien”, confiesa.

Según la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la discriminación en el uso de sanitarios es un problema que han vivido al menos 14 mil 814 personas transgénero en los últimos cinco años, en entidades como Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz.

En el caso de personas que se identifican como cuir o de género fluido, la ENDISEG revela que al menos 12 mil 316 han pasado por esta situación, en los estados de Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Michoacán, San Luis Potosí y Yucatán.

La autogestión de espacios seguros

Animal Político realizó un recorrido por las instalaciones de la FFyL, en la que aún se observan algunas pintas y stickers que llaman al lesbianismo político y acusan a las personas trans como violentas, aunque la mayoría de estos mensajes han sido borrados en los últimos días por los propios estudiantes.

En donde antes había mensajes discriminatorios hoy se observan pintas con frases como “siembre hemos existido y no por eso ya no hay mujeres ¿seguras que las borramos?”, “love is love”, “me amo trans”, “la transfobia no se tolera, se combate”, “hay mujeres con pene y hombres con vulva”, “diverses nos queremos”, así como “no más transfobia”.

Hasta ahora, de acuerdo con el testimonio de Safiyyah y otras estudiantes que se han involucrado en el tema de denuncias contra los mensajes de odio, el borrado de las pintas discriminatorias, al igual que la señalización de los baños y la gestión de seguridad para las personas trans y no binarias, ha venido únicamente por parte de la comunidad estudiantil y colectivas sexodisidentes. Las autoridades no han tenido mayor participación que la emisión del comunicado.

“Cuando comenzaron las denuncias intentaron mediar entre los grupos, y sacaron el comunicado, pero a mí me parece que su participación ha sido muy tibia, porque no ha habido más acciones y nosotras seguimos con la inseguridad de hacer uso de las instalaciones sin ser agredidas”, comenta la joven.

Es por eso que colectivas LGBTIQ+ decidieron convocar a una protesta el próximo viernes 9 de septiembre dentro de Ciudad Universitaria, para exigir el cese de agresiones contra las personas trans, cuir y no binarias, así como de acciones por parte de las autoridades para garantizar su seguridad.

La “marcha contra el trans-odio” partirá de la Facultad de Medicina a las 2:30 de la tarde, con destino a la de Filosofía y Letras.





