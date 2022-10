Activistas lanzan puré de papa a un cuadro de Monet

Un grupo de activistas ambientales lanzó puré de papa a un cuadro de Claude Monet que está ubicado en el Museo Barberini, en Potsdam, al suroeste de Berlín.

De acuerdo con la información, en el acto participaron cuatro miembros de la organización ambientalista Letzte Generation, quienes en su cuenta de Twitter informaron que el acto es una manera de llamar la atención para que “la sociedad recuerde que el curso de los combustibles fósiles nos está matando a todos”.

We make this #Monet the stage and the public the audience.

If it takes a painting – with #MashedPotatoes or #TomatoSoup thrown at it – to make society remember that the fossil fuel course is killing us all:

Then we'll give you #MashedPotatoes on a painting! pic.twitter.com/HBeZL69QTZ

— Letzte Generation (@AufstandLastGen) October 23, 2022