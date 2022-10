Hipócritas, piden a gritos al Ejército y niegan esa posibilidad: Adán Augusto

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acudió al Congreso de Sinaloa para hablar de las Fuerzas Armadas y convencer a los legisladores locales de avalar la reforma que extiende hasta el 2028 la presencia de soldados y marinos en tareas de seguridad pública.

Pidió a los legisladores darle una oportunidad a los mexicanos para construir la paz y reconocer que el actual Ejército es leal y comprometido.

“A mí me tocó platicar con casi todos los grupos parlamentarios, me tocó platicar con los gobernadores y entre todos se construyó este documento que ustedes van analizar y como decimos los tabasqueños, nuestro pecho no es bodega, yo les diría que qué lástima me da que detrás de muchos que ejercen tareas de gobierno prevalezca la hipocresía, con una mano pidiendo a gritos que el Ejército, que las Fuerzas Armadas, que la Guardia civil los ayuden en tareas de seguridad y por otra negándoles a los mexicanos esta posibilidad”, sostuvo.

Al asegurar que Sinaloa necesita el apoyo de los militares en tareas de seguridad, el gobernador Rubén Rocha Moya se unió al llamado para que los diputados locales avalen la reforma.

“Ayudemos, a mí como gobernador, a los presidentes municipales, al presidente de la República, no estamos todavía con la capacidad suficiente de que las policías locales, municipales y estatales nos resuelvan el problema de seguridad. Si nos quedamos sin el apoyo de las fuerzas militares, seguramente que el tema se complica mucho más”, dijo.

“Yo no comprendo a las y los compañeros legisladores de aquellos estados donde en realidad hay una violencia ya muy, muy desbordada, como compañeros senadores de Guanajuato, no me explico por qué votan en contra de esto, ¿que harán sin los militares auxiliando de maneras complementarias, supletorias, reguladas? No me explico yo”, cuestionó.

Lee: AMLO urge a congresos estatales a aprobar reforma para extender presencia del Ejército en las calles hasta 2028

Ejército en las calles por más tiempo

El 12 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó la reforma para extender la presencia del Ejército en las calles hasta 2028, por lo cual pasó a los congresos estatales para su discusión y votación.

El congreso de Oaxaca se convirtió en el primer estado en aprobar la reforma que amplía la presencia del Ejército en las calles hasta 2028.

La reforma implica modificar el decreto de reforma constitucional de 2019 que creó la Guardia Nacional. En él, se dio un plazo de cinco años, hasta 2024, para que el presidente pudiera recurrir a los militares para la seguridad pública, en tanto se consolida la Guardia Nacional. Sin embargo, ahora este plazo culminará hasta el 2028.