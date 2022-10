Mandos nombrados por Adán Augusto, señalados de nexo criminal

En su gestión como gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, actual secretario de Gobernación, nombró como titulares de Seguridad en el estado a dos funcionarios que, según reportes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), están presuntamente vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Se trata del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Hernán Bermúdez Requena, y del comisionado de la Policía Estatal, José del Carmen Castillo Ramírez, quienes se mantienen en sus cargos en la gestión del actual gobernador, Carlos Manuel Merino.

El presunto vínculo lo refieren reportes de inteligencia sobre la actividad delictiva en Tabasco, realizados por el Centro de Fusión de Inteligencia entre 2019 y 2021 y enviados al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Dicha información forma parte de los miles de documentos de la Sedena que fueron filtrados por el grupo de hacktivistas Guacamaya.

José del Carmen Castillo Ramírez rindió protesta como comisionado de la Policía Estatal el 19 de noviembre de 2019, por instrucciones del entonces gobernador, Adán Augusto López.

Un mes después, el 11 de diciembre, López Hernández tomó protesta a Bermúdez Requena, según se informó en un comunicado. “Conmino a Hernán Bermúdez a mantener la política de seguridad y darle continuidad a las acciones estratégicas que impulsa el gobierno del estado en esta materia”, dijo.

Un día después, el Centro de Fusión de Inteligencia (Cerfi), de la Sedena, informó al Cuartel General de la 30 Zona Militar sobre los presuntos vínculos de Bermúdez Requena con Trinidad Alberto de la Cruz Miranda, ‘el Pelón de Playas’, líder de un grupo delictivo de la entidad, según los reportes de inteligencia.

Pese a lo anterior, el 5 de febrero de 2021 Bermúdez Requena nombró como director general de la Policía Estatal a Leonardo Arturo Leyva Avalos, ‘el León’, que también forma parte de la lista de los presuntos 12 integrantes de La Barredora identificados por la Sedena.

Junto con los funcionarios anteriormente señalados, la Sedena también identificó a Carlos Tomás Díaz Rodríguez, ‘el Licenciado’ o ‘Tomasín’, como relacionado al ‘Pelón de Playas’. Este funcionario a su vez también se desempeñó como asesor de la SSPC de Tabasco.

Hernán Bermúdez Requena negó las acusaciones de los presuntos nexos e, incluso, la existencia del grupo criminal La Barredora, pese a que hay diversas notas periodísticas que dan cuenta de la violencia de esta organización.

“Nosotros no podemos ni proteger, y bueno, cómo vamos a proteger algo que no se tiene la prueba de la existencia (…) Yo no tengo conocimiento de la existencia (de La Barredora)”, dijo en entrevista.

“La Barredora es inexistencial (sic), hay muchos que firman, pero aquí donde veo las mantas y las cartulinas son muy comunes, pero nosotros no hacemos investigación. Aquí no tenemos conocimiento que exista un cártel y más de esa magnitud. Existen delincuencias locales, son delincuentes locales y no se les puede llamar cárteles de delincuencia organizada. Nosotros en lo que respecta a la Policía Estatal nos enfocamos exclusivamente al municipio del Centro”.

Además, dijo, no ha tenido ninguna notificación oficial respecto de estas acusaciones. “Nunca he sido notificado ni mucho menos de nada de esto. Inclusive el día de hoy tuvimos reunión con la mesa y se tocó el tema; platiqué con el CNI de aquí y se le preguntó si él tenía conocimiento de su existencia el día de hoy y dijo ‘no’, igual que el gobernador”.

“Si hay algo en contra, pues en cualquier momento que me sienten en el banquillo de los acusados. Y lo puedo contestar todo, pero que hayan acusaciones sin fundamento pues eso deteriora la imagen. Y además, yo creo sinceramente que esto como todo el mundo lo dice es un hackeo y no sabemos si realmente esa información viene de la Sedena o los mismos hackers están aprovechando esto para decir ‘esto encontramos ahí’. Es un invento, puede ser”, dijo Bermúdez.

Aunque Adán Augusto López dejó la gubernatura de Tabasco el 26 de agosto de 2021, para ocupar la Secretaría de Gobernación, también se solicitó su versión respecto de este caso, dado que fue él quien hizo los nombramientos. Sin embargo, no hubo respuesta.

La red del CJNG en Tabasco

En el documento interno revelado por Guacamaya, la Sedena dio cuenta también de que La Barredora era liderada por Benjamín Mollinedo Montiel, ‘el Pantera’ o ‘el Panther’, quien una vez capturado fue sustituido por Felipe Mollinedo Montiel, ‘el Felipe’.

Por debajo de estos mandos criminales se identificó a Euler Rubalcaba Colorado, ‘Comandante Rayo’, líder del CJNG que para esas fechas también estaba recluido. También, a Roger Pérez Salazar, ‘el Profe’, jefe de plaza en Macuspana, Tacotalpa, Jalapa y Teapa, “el cual fue levantado el 24 Mar. 2022 por un comando armado y hasta la fecha se encuentra desaparecido”.

El documento menciona que en Tabasco los principales municipios con mayor presencia por el manejo de las rutas de trasiego y extracción ilícita de hidrocarburos, trasiego y distribución de droga y tráfico de migrantes por las organizaciones criminales son Huimanguillo, Cárdenas, Cunduacán, Centro, Paraíso y Comalcalco.

Precisamente se menciona a Felipe Mollinedo Montiel como el jefe de plaza en Huimanguillo y a Eleazar Sierra Chávez, ‘Comandante Chelo’, con presencia en Playas del Rosario.

En una última lista de funcionarios, el Centro de Fusión de Inteligencia mencionó como integrantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado con posibles vínculos con ‘el Pelón de Playas’ a Manuel Hernández Hernández, ‘el Gato’, y a Omar Romero, inspector de Zona Centro y policía de Investigación de la dependencia, respectivamente.

La noche del lunes 31 de diciembre de 2021, elementos de la Guardia Nacional detuvieron al ‘Pelón de Playas’, quien según reportes de prensa local fue un desertor de la policía que pasó a formar su propia célula criminal en las playas de Tabasco. De ahí viene su sobrenombre.

Luego de su detención, en redes sociales se difundió un mensaje presuntamente dirigido a López Hernández, en el que se le reprochaba haber faltado al “Pacto de Paz por lo tanto su familia de notarios pagara esta ofensa mando de miarda que participaron en la captura del patrón (sic)”.

El hackeo del grupo Guacamaya se dio a conocer la semana pasada. Los hacktivistas afirman haber obtenido seis terabytes de información.

