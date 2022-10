Agreden a Denise Dresser durante marcha del 2 de octubre

La politóloga y activista Denise Dresser fue agredida por un grupo de personas durante la marcha conmemorativa del 2 de octubre.

En redes sociales circula un video en donde se ve a Dresser en el Zócalo de la Ciudad de México, mientras le gritan: ¡fuera, fuera!

En otro video se escucha decir: ¿Te vienes a burlar de nuestra lucha? ¿Vienes con una mantita?

En todo momento, la académica mantuvo la calma y jamás entró en provocaciones con quienes la agredieron.

Aunque la politóloga no se ha pronunciado al respecto, sí ha dado retuits a los colegas y activistas que han condenado los hechos.

Si seguimos solapando el discurso de odio y los ataques a personas solo porque no nos gusta lo que dicen y piensan, estamos más que jodidos.

Me sumo al abrazo solidario para @DeniseDresserG .

La agresión ocurrió cuando la académica llegó a la Plancha del Zócalo para sumarse a las manifestaciones y dar un mensaje claro: No a la militarización.

Denise Dresser lleva años yendo a manifestaciones por periodistas, por aborto libre, anti militarización, feminicidios, Ayorzinapa, etc.

Puedes estar de acuerdo o no con ella, te puede caer bien o no, pero creer que la plaza es tuya y negarse al diálogo es mezquino.

— Eréndira Derbez (@erederbez) October 2, 2022