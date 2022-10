Tras solicitud de juicio político, alcalde de Mazatlán renuncia

El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo “el Químico” Benítez Torres renunció a la Presidencia Municipal, en medio de acusaciones penales y políticas.

Tras la presentación de su primer informe de gobierno, se leyó la presentación de la renuncia, la cual fue aprobada por el cabildo.

Este mismo martes, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció la invitación a Benítez Torres para integrarse a su gabinete como Secretario de Turismo.

A fin de contribuir a la gobernabilidad y a la adecuada marcha de las tareas públicas del municipio de Mazatlán, he decidido invitar a Luis Guillermo @quimicobenitez a integrarse a mi Gabinete como Secretario de Turismo. — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) October 25, 2022

El ahora exalcalde de Mazatlán enfrenta una solicitud de juicio político derivado de una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por presunto daño patrimonial .

De acuerdo con un reporte de Noroeste, la administración de Benítez Torres no ha comprobado el destino de 819 millones de pesos, los cuales fueron reportados desde julio de 2021, cuando la ASF presentó auditorías al ejercicio fiscal del 2020.

A inicios de 2022, el exalcalde de Mazatlan descartó desvíos en su administración asegurando que no hay irregularidades en gasto observado por la ASF a la cuenta pública.

“No tengo cola que me pisen, me han buscado en tres años y medio y no me encuentran ni me van a encontrar, soy honesto”, dijo en febrero pasado.

Tras la renuncia, el diputado Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de Sinaloa, dijo que se nombrará al sustituto.

“Vamos a esperar que el Ayuntamiento nos comunique que el cargo está vacante. Cuando el Congreso se entere que el cargo está vacante, entonces habremos de hacer el procedimiento que corresponde”, dijo.