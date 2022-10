Alejandro Rojas señala a Sansores de comprar 83 propiedades al contado

Alejandro Rojas Díaz Durán, consejero político y suplente del senador Ricardo Monreal, expuso que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y su familia, poseen 83 propiedades que fueron compradas al contado; además, la acusó de “corrupta” y defendió a Monreal.

En su primera emisión del “Miércoles del León”, Alejandro Rojas calificó a la gobernadora como la “Reina del Cash”, tras retomar un reportaje que expone la supuesta compra de 83 propiedades al contado.

Según el político, Layda Sansores habría adquirido edificios en el centro histórico de Campeche, gasolineras y terrenos frente a la playa a precios de tan sólo 2.24 pesos el metro cuadrado.

Díaz Durán también destacó que el 2 de agosto de 2014 Layda Sansores compró, en un sólo día, seis terrenos al precio de 18 centavos por metro cuadrado.

El morenista dijo que la información de las presuntas propiedades de Layda Sansores es de dominio público e indicó que la retomó de una investigación periodística, aunque no señaló cuál.

Defiende a Monreal

El consejero político de Ricardo Monreal lo defendió tras los señalamientos de Layda Sansores y aseguró que quienes apoyan a la gobernadora y a “su candidata preferida”, Claudia Sheinbaum, les estorba el legislador.

“Les estorba porque no tiene una lealtad ciega igual que yo”, sostuvo.

Lee: Layda exhibe presuntos mensajes entre Monreal y Alejandro Moreno; lo acusa de tráfico de influencias

“Yo no soy defensor de Ricardo Monreal, pero hay un objetivo interior, es tratarlo de descarrilar en su aspiración presidencial, e incluso el objetivo es que se vaya de Morena para que no les estorbe, porque tiene independencia de criterio, porque no tenemos lealtad ciega y sumisa Nosotros no somos ni sordos, ni ciegos ni mudos, tenemos criterio propio”, sostuvo.

Dijo que Morena tiene que rectificar muchas cosas, pero que es un hecho que no quiere que Monreal sea candidato.

“Quiero que la gente contraste de dónde viene esa supremacía moral para que usted esté amagando y ahora quieran tratar de expulsar a Ricardo Monreal o echarlo de Morena, no tiene ningún derecho gobernadora Layda Sansores“, señaló.

Además, acusó que la gobernadora cometió varios delitos al violar la ley y códigos penales federales y de la Ciudad de México tras difundir comunicaciones privadas.