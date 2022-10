Tenemos bien pintada la raya: AMLO descarta pacto con crimen

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó cualquier posible acuerdo o pacto con el crimen organizado, como propuso Manuel Espino Barrientos, excomisionado del Servicio de Protección Federal, quien planteó dialogar con el crimen organizado para lograr la pacificación en el país.

“Nosotros hemos definido una política de cero corrupción, cero impunidad, y en el caso del combate a la delincuencia, tanto la llamada delincuencia organizada como de cuello blanco, no hay ningún acuerdo, ningún pacto, está bien pintada la raya, la frontera. Una cosa es la autoridad y otra cosa la delincuencia”, respondió.

Sobre la propuesta de Manuel Espino, excomisionado del Servicio de Protección Federal, de dialogar con el crimen organizado, @lopezobrador_ dijo que se descarta dicha propuesta. “No hay ningún acuerdo, ningún pacto, está bien pintada la raya”, sostuvo. pic.twitter.com/Z67McCcWbW — Animal Político (@Pajaropolitico) October 28, 2022

Cuando ya no hay frontera como sucedía antes, es caos, aseguró durante su conferencia matutina desde Baja California Sur.

Asimismo, el mandatario negó que Manuel Espino le hiciera algún planeamiento: “No me hizo ningún planteamiento, yo estimo mucho a Espino. No lo quiere los conservadores ni la prensa conservadora, porque resulta que Espino era presidente del PAN y se ha dedicado en los últimos tiempos a decir la verdad, a confesar cómo engañaron Fox y Calderón, entonces le tienen un coraje, lo ven como gallina cuando ve lombriz (…) es sensacionalismo”.

Aunque descartó la propuesta de @ManuelEspino sobre pactar con el crimen, @lopezobrador_ dijo que lo estima y que "no lo quieren los conservadores porque se ha dedicado en los últimos tiempo a confesar cómo engañaron Fox y Calderón, le tienen coraje". pic.twitter.com/lcWjtsAsaA — Animal Político (@Pajaropolitico) October 28, 2022

Lee: Manuel Espino plantea dialogar con el crimen organizado para lograr la pacificación; dos grupos ya le respondieron

“Con Felipe Calderón el hombre fuerte era García Luna, ¿qué esperanzas hay si la delincuencia estaba metida en el gobierno? Cuando no existe esa separación, cuando no se sabe dónde termina la delincuencia y comienza el gobierno, no hay ninguna posibilidad de que las cosas mejoren”, sostuvo.

El mandatario nuevamente descartó cambiar su estrategia de seguridad, la cual, afirmó, está dando resultados.

La propuesta

Durante su participación en el foro de Seguridad y Justicia por un México mejor, el cual se llevó a cabo en el Senado, Manuel Espino aseguró que hizo la propuesta al secretario de Gobernación e incluso ya cuenta con la respuesta de dos grupos delictivos.

El exdiputado federal dijo que este tipo de propuestas sí funcionan y puso de ejemplo el problema de inseguridad en Ciudad Juárez, en donde aseguró que tuvo que dialogar con las pandillas.

Durante la noche de este jueves, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que recibió a Manuel Espino, quien le llevó un libro de su autoría en donde, le comentó, traía una estrategia para combatir la criminalidad partiendo de una negociación con organizaciones criminales.

Sin embargo, señaló en una respuesta que le dio a Ciro Gómez Leyva en Imagen TV, Espino renunció a su cargo de Comisionado del Sistema de Protección Federal.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, Manuel Espino dijo que presentó su plan a los titulares de las secretarías de Gobernación y Seguridad y Protección Ciudadana, pero ambos la desecharon.

Dijo que en noviembre de 2021 se acercó con Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad, para comentarle la propuesta aunque no se la entregó en un documento.

“Le esbocé el tema, no le entregué el documento y me dijo que no era por ahí. La desechó y la di por concluida”, comentó.

Un mes antes, en octubre, le entregó un documento al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a quien le comentó el espíritu de la propuesta.

Y agregó: “Lo comenté como una anécdota en el Senado, no dije que fuera una propuesta vigente y dije que se desechó por dos vías”.





