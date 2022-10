Si están en contra de exoneración, presenten denuncia: AMLO sobre Pío

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si alguien está en contra de la exoneración de su hermano Pío López, luego de que autoridades decidieron cerrar la investigación por presuntos delitos electorales, que presente una nueva denuncia.

Autoridades decidieron cerrar la investigación por presuntos delitos electorales contra Pío López Obrador, por carecer de “pruebas suficientes” y se determinó el no ejercicio de la acción penal.

“Si se encontró que el Ministerio Público, el juez actuó por consigna, o hubo influyentísimo, que se revise o que se presente una nueva denuncia, a lo mejor la señora Xóchitl Gálvez ya tiene lista la nueva denuncia, pero no tengo nada qué ver”, sostuvo el mandatario.

"No tengo nada que ver": sobre la investigación por presuntos delitos electorales en contra de su hermano Pío, @lopezobrador_ señala que se debe revisar si las autoridades judiciales "actuaron por consigna o hubo influyentismo". pic.twitter.com/od3bFvzEkY — Animal Político (@Pajaropolitico) October 25, 2022

“Creo que fue un recurso que se entregó para un movimiento, no era para un partido según se ha aclarado o se ha dicho y pues se hizo todo este escándalo porque es en contra mía básicamente, por eso si está mal el procedimiento legal, pues que se revise”, insistió.

-¿Qué iba a declarar?, le cuestionó la prensa durante su conferencia matutina.

“Pues que no soy corrupto, eso iba a decir, cada vez que me han avisado he ido a declarar y le empiezo a pedir al MP todo lo que deseo y como siempre, denunciaba con pruebas a los que me avisaban, ya el MP no quería seguir escribiendo, por cierto vamos a ver qué dice Loret de Mola ¿No ha dicho nada? Yo ya me estoy arrepintiendo”, respondió.

Lee: “Si mi hermano es responsable, que sea castigado”, dice AMLO sobre investigación contra Pío López

La investigación contra Pío López

La investigación en contra del hermano del presidente inició luego de que en agosto de 2020 el portal de noticias Latinus mostró un video grabado en 2015 mientras Pío López recibía dinero en efectivo por parte de David León, que en ese entonces trabajaba como operador político de Manuel Velasco, gobernador de Chiapas.

Por esa situación los partidos de oposición denunciaron a Pío López Obrador porque el propio presidente reconoció en una conferencia de prensa que dichos recursos eran “aportaciones” para que su partido Morena, fundado en 2014, compitiera por primera vez en las elecciones legislativas de ese entonces, información que no fue transparentada ante el Instituto Nacional Electoral.

Días después, en una entrevista con Joaquín López Dóriga, el propio Pío López Obrador confirmó la entrega del dinero por parte de David León, aunque aseguró que “no se hizo nada con esos recursos”. Fueron aportaciones para apoyar al movimiento. Que no se confunda con apoyar a un partido político”.