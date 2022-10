AMLO niega que acuerdo espacial con Rusia sea para espiar

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que el acuerdo espacial que se tiene con Rusia, no tiene el objetivo de espiar a nadie.

Durante la conferencia de prensa matutina, López Obrador dijo que se trata de un acuerdo que se firmó en septiembre del año pasado antes de la guerra de Rusia y Ucrania.

“Ahora se está haciendo un escándalo porque se habla que México está permitiendo que satélites rusos puedan ser utilizados para espiar espacio aéreo mexicano y de América del Norte. Lo cierto es que estos acuerdos se firman con todos los países y no tienen el propósito de espiar a nadie ni de afectar la soberanía de ninguna nación”, sostuvo.

De acuerdo con López Obrador, la guerra de Rusia y Ucrania “solo produce mucho sufrimiento porque hay pérdida de vidas humanas, desplazados y repercute en la economía de los países del mundo”.

“Hay una propaganda en el mundo que maniquea, como suele suceder, con todas las guerras queriéndonos convencer que hay buenos y malos. Agréguenle que habrá elecciones en Estados Unidos en tres semanas y siempre que hay elecciones en cualquier parte del mundo, estas cosas se magnifican, se utilizan con propósitos electorales”, mencionó el presidente.

López Obrador mencionó que “creo que las cosas van a mejorar mucho una vez que pasen las elecciones en Estados Unidos, tengo esa confianza”.

“Tenemos postura neutral”: AMLO

A manera de conclusión, el mandatario destacó que “a nosotros que no nos metan en sus asuntos, México tiene una política de neutralidad y lo que queremos es una solución pacífica a esa controversia”.

Además, el presidente subrayó que “no se escucha nada de Naciones Unidas, todo está en silencio, están inmovilizados, como adorno cuando deberían tener una actitud muy protagónica en estos momentos y todos los días demandar diálogo y paz”.

López Obrador declaró que en México se plantea “lograr un acuerdo entre las naciones para que en la práctica podamos establecer una tregua, decir basta, vamos a darnos un tiempo de cinco años y que los gobiernos se dediquen a atender los problemas de la gente”.

“A nosotros no nos metan, no somos bélicos, tenemos relaciones con todos los pueblos del mundo, no estamos con ninguna potencia hegemónica, somos respetuosos de la no intervención, de la solución pacífica. Nosotros hemos actuado de manera neutral e impulsamos que haya paz”, sostuvo.