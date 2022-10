AMLO niega que titular de Sedena abogara por capitán acusado de desaparición

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró, sin pruebas, que Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), no abogó por el capitán José Martínez Crespo, de quien existen dos procesos penales por los presuntos delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa.

Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente dijo que el general Sandoval es “un hombre íntegro, una gente leal, ,honesta y respetuosa de las decisiones que toma el comandante supremo de las fuerzas armadas”.

“Han querido debilitarlo porque precisamente actúa con rectitud. No hay nada en duda del Ejército y Marina. Informan siempre, yo recibo hasta seis oficios diarios de Marina o de Defensa, todo es por escrito entonces por eso cuando dicen hackean ¿Qué van a encontrar? lo que me informan, lo que yo aquí digo”, señaló el mandatario.

López Obrador recordó que están detenidos los militares que presuntamente participaron en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa.

“Si fuese la influencia militar decisiva, pues no estarían en la cárcel los oficiales. No somos lo mismo y claro que hay en el gobierno siempre lo he dicho puntos de vista distintos”, mencionó.

Sobre la intervención del titular de Sedena por el capitán acusado de desaparición forzada, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que esa petición no fue real.

“No me ha hecho ninguna solicitud ni carta, eso es falso, son cuestiones que tienen que ver con nuestros adversarios“, recalcó.

Oficio del titular de Sedena para abogar por capitán

El titular de la Sedena envió un oficio al presidente Andrés Manuel López Obrador en el que intercedió por el capitán José Martínez Crespo.

El documento, fechado el 18 de enero de 2021, da cuenta de una visita efectuada por un mando castrense a la prisión del Campo Militar No.1-A, donde el capitán Martínez Crespo estaba detenido desde el 11 de noviembre de 2020.

Tras el encuentro, el secretario de la Defensa escribió al presidente que Crespo se definía como “un hombre institucional, ya que cuando ha sido interrogado oficial o extraoficialmente siempre ha mostrado voluntad por narrar los eventos de los que tuvo conocimiento o que por instrucciones recibidas tuvo participación”.

Esta información forma parte de los archivos del Ejército filtrados por el grupo de hacktivistas Guacamaya.

Respecto a las órdenes de aprehensión cancelas contra elementos de la Sedena por el caso Ayotzinapa, el presidente reiteró que todo se ha hecho con base al informe de la Comisión Especial del caso.

“Nosotros estamos actuando con rectitud y es lo mismo, hay intereses de quienes no quieren que nunca se aclare este asunto no solo porque están involucrados sino porque no quieren que se aclare para seguir administrando el conflicto en contra de nosotros, así de sencillo”, mencionó.