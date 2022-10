Es politiquería: AMLO sobre Sandoval y la reunión con diputados

“Es la politiquería, no le den importancia a eso”, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado sobre por qué el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, suspendió el encuentro el encuentro que tendría con diputados para tratar el hackeo que el grupo Guacamaya hizo a la dependencia militar.

Los diputados buscan que el general Sandoval dé explicaciones sobre el hackeo, en el que Guacamaya extrajo seis terabytes de información.

¿De qué privilegios goza el general Sandoval para condicionar la reunión en sus oficinas y no acudir directamente al llamado de los diputados?, cuestionó un reportero.

“Es parte de lo mismo, es la politiquería, no le den importancia a eso, no es nota. Nota es el que el peso sea la moneda menos devaluada en el mundo, eso sí es nota. Lo demás son nuestros adversarios conservadores. No hay que enojarse, hay que estar contentos, alegres, felices, y que ellos se serenen, sirve la paciflorine, o el té de tila, y que los medios ya que le cambien, no les funciona lo que hacen, sigue sin afectarnos”, respondió.

Tras esta respuesta, el mandatario siguió atacando a los medios de comunicación.

“Ya me convertí en una empresa muy lucrativa para muchos, les pagan para que me peguen, pero muchísimo dinero y a veces me da hasta pena con los compañeros de los periódicos, porque pues lo tienen que hacer, si no los corren, no exagero”, sostuvo.

El 5 de octubre, la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados acordó una reunión con Luis Cresencio Sandoval.

El titular de la Sedena decidió que no acudiría a la Cámara de Diputados al encuentro; sin embargo, citó a los legisladores a una reunión en su oficina el próximo 18 de octubre.

La reunión nuevamente fue pospuesta hasta nuevo aviso, informó este 15 de octubre el diputado Sergio Barrera.





