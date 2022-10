'Que no haya psicosis', pide AMLO por estudiantes intoxicados

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que no haya “psicosis” por los diversos casos de estudiantes intoxicados en Chiapas, Veracruz e Hidalgo; afirmó que no se trata de un asunto grave, pues hasta el momento no se ha encontrado droga en los análisis.

Sin embargo, advirtió que le preocupa que haya “algún acto anticipado de castigo” a quien se piense es el responsable, como son maestros o repartidores.

“Entonces vamos a esperar, pero sí quiero aprovechar para que no haya psicosis, porque estoy seguro de que no va a pasar nada grave a los muchachos. Pero sí me preocupa que vaya a haber un acto precipitado de castigo a quien se piense que le está queriendo hacer mal a los jóvenes”, dijo.

En conferencia de prensa, culpó de los casos a los “fenómenos de comunicación”, pues dijo que antes había intoxicaciones y no se sabía, “ahora por las redes se sabe todo, hay más comunicación”.

López Obrador pidió actuar con prudencia porque se continúa con la investigación y los resultados estarán en 10 días.

“Quiero adelantar algo, no se ha encontrado droga en el agua, se ha encontrado otro tipo de sustancias, de elementos, pero no drogas y tenemos que presentar todos los elementos, se están haciendo los estudios y todavía no concluyen”, dijo.

En las últimas semanas se ha reportado casos de estudiantes intoxicados en Chiapas, Veracruz e Hidalgo.

El 21 de octubre se informó que 164 adolescentes habían resultado afectados en diversos planteles escolares de Chiapas y Veracruz presuntamente por ingerir agua o alimentos —como paletas, tortas o empanadas— que estaban contaminados.

Autoridades de Hidalgo y de Veracruz reportaron, el 24 de octubre, otros 29 casos de estudiantes intoxicados.