Desde fiscalía se buscó 'dinamitar' investigación del caso Ayotzinapa: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que desde la Fiscalía Especializada del caso Ayotzinapa, de la Fiscalía General de la República (FGR), se trató de “dinamitar” la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos para que no se actuará.

En conferencia de prensa, señaló que, desde la fiscalía, sin tomar en cuenta el informe, sumaron a más personas responsables de los hechos para que no se actuara, pero que se tomó la decisión de proceder sin cerrar la investigación.

“Yo sostengo, aquí lo he dicho, que quisieron dinamitarnos la investigación para que no se actuara”, dijo.

Tras ser cuestionado si se trató del exfiscal del caso, Omar Gómez Trejo, que renunció el 27 de septiembre, quien estuviera detrás del hecho, el mandatario lo negó y afirmó que son otros funcionarios.

Señaló que en el caso Ayotzinapa no están involucrados solo los actores materiales e intelectuales, sino también “muchos que avalaron la actuación de las autoridades que mintieron”.

“No (es el fiscal), otros, es qué hay muy muchos, este es un régimen que no termina de morir todavía. Tan es así que han asesinado a muchos testigos o personas vinculadas con este caso, entonces ya no queremos eso, se tomó una decisión y no la esperaban”, dijo.

Tras la publicación de un artículo en The New York Times sobre el caso Ayotzinapa, el mandatario respaldó la labor al Alejandro Encinas y afirmó que el medio hace periodismo “ayudando a torturadores y protegiendo a quienes cometieron crímenes de Estado”.

Dijo que quieren pone en duda la actuación del subsecretario, pero que éste tiene todo el apoyo del gobierno federal porque “es ejemplar, tiene toda la confianza”.

Tras la publicación de un reportaje del @nytimes sobre el caso #Ayotzinapa, @lopezobrador_ acusa que dicho medio hace periodismo "ayudando a torturadores y protegiendo a quienes cometieron crímenes de Estado", y señala no tenerles "ningún respeto". pic.twitter.com/gyxMukcn6B — Animal Político (@Pajaropolitico) October 27, 2022

Encinas rechaza descalificar investigación sobre Ayotzinapa

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, rechazó que haya descalificado la investigación sobre el caso de los 43 normalista desaparecidos de Ayotzinapa, luego de la publicación del diario de EU.

Afirmó que por la investigación se han enfrentado a las “inercias y resistencias del antiguo régimen”, filtraciones, descalificaciones, amedrentamiento, solicitudes de amparo y espionaje.

Sin embargo, afirmó que no dará marcha atrás en la investigación.

“Yo fue el primer sorprendido, que autodescalifiqué mi trabajo, pues la verdad no fue así”, dijo.

"Sea lo que sea que siga, no vamos a dar marcha atrás": sobre el caso #Ayotzinapa, @A_Encinas_R señala que se han enfrentado a las "inercias y resistencias del antiguo régimen", filtraciones, descalificaciones, amedrentamiento, solicitudes de amparo y espionaje. pic.twitter.com/bnayEIZen6 — Animal Político (@Pajaropolitico) October 27, 2022

De acuerdo con el diario de EU, el subsecretario Encinas, reconoció que “un porcentaje importante” de pruebas de la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en 2014, está invalidado.

Uno de los elementos cuestionados lo representan los mensajes de WhatsApp que se integraron a la investigación, algunos de los cuales han sido presentados como clave para atar cabos sueltos sobre lo que sucedió a los normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014.

Sin embargo, durante la conferencia matutina, Encinas señaló que se han identificado a 154 capturas de pantalla, 99 tienen “claras coincidencias” con indicadores de información y 55 no coinciden con otras fuentes hasta este momento.

“De los 99 que tienen coincidencia, 38 tienen una base en captura de meta datos de 2014, y 61 tienen base capturas de metadatos posteriores a 2014”, dijo.

Se ofreció criterio de oportunidad a Zerón por Ayotzinapa

El subsecretario Alejandro Encinas confirmó que se le ofreció a Tomás Zerón un compromiso para que aportará información y así acceder a un criterio de oportunidad; sin embargo, que éste no aceptó.

“Se sostuvo una reunión donde se le ofreció abiertamente las garantías, de que el criterio de oportunidad al que pudiera llegar con la autoridad judicial se cumpliría de manera puntal, no lo acepto, es así de sencillo, y aunque ha habido contacto todavía con lo de abogados, a la fecha no se ha llegado a este compromiso”, dijo.