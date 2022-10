Beatriz “no aspira a ningún cargo”, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, no aspira a ningún cargo, después de que él concluya su sexenio.

En conferencia de prensa, señaló que, al terminar su mandato como presidente, él se irá a su finca en Palenque y ella seguirá como maestra e investigadora.

“Aprovecho para decirles que no aspira a ningún cargo. Eso es lo que ella me ha manifestado y creo que en su momento lo va externar, así como dijo al principio que no iba a ser primera dama, porque todas las mujeres son primeras damas, y que se iba a seguir dedicado a su trabajo como investigadora”, señaló.

Esta es la primera vez que López Obrador dice que su esposa no buscará un cargo en la administración.

El mandatario añadió que Gutiérrez Müller es una mujer con criterio e independiente.

En días pasados, como parte del el hackeo de archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hecho por el grupo de hacktivistas Guacamaya, se reveló que la esposa del mandatario, Beatriz Gutiérrez Müller, solicitó al Ejército la reparación de fugas de agua en el departamento del Palacio Nacional, el mantenimiento de las cámaras de videovigilancia de su domicilio particular, y afanadoras militares para la limpieza de ambos domicilios.