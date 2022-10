Ley de Ingresos 2023 queda avalada en comisiones de San Lázaro

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados avaló, con 24 votos a favor, la Ley de Ingresos 2023 y sin ningún cambio.

PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano votaron en contra del documento.

El dictamen será discutido y votado en el pleno el próximo jueves 20 de octubre.

El proyecto prevé un ingreso estimado de 8 billones 299 mil millones de pesos, así como un crecimiento económico de 3%, inflación de 3.2 %, tipo de cambio de 20.6 pesos por dólar, precio del barril de petróleo de 68.7 dólares y una plataforma de producción petrolera de un millón 872 mil barriles diarios.

Oposición critica Ley de Ingresos

Pese a que los partidos de oposición intentaron hacer cambios al dictamen, estos no fueron aceptados.

Al respecto, la diputada del PRI, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz expresó que muchas de las variables económicas que se presentan parecen cifras a conveniencia.

El diputado del PRD Marcelino Castañeda aseguro que preocupan mucho los números alegres que maneja el gobierno federal pues estamos a punto de llegar a niveles de deuda que no se tenían desde 2013″.

Por el PAN, Carlos Alberto Valenzuela dijo que la Ley de Ingresos no va acorde con la realidad del país.

“Le están mintiendo a los mexicanos al decir que no están endeudando al país y de manera directa el aumento que tiene el presupuesto de 1.2 billones de pesos es el techo de financiamiento de deuda que está proponiendo el Gobierno Federal, eso no lo dijo ninguno de los oradores a favor, no dijeron la deuda que estamos contrayendo”.

En defensa del proyecto habló Carol Antonio Altamirano, de Morena, y aseguró que las cifras son responsables y realistas, además se mantiene la política de no sobreendeudar a la hacienda pública.

“No se aumentan tasas ni se plantean nuevos impuestos, pero aumenta la recaudación con el objetivo de estimular el crecimiento económico y de no incrementar la carga fiscal a personas ni a empresas ante el difícil entorno internacional”.