Claudia Anaya pide la renuncia de Alejandro Moreno a dirigencia del PRI

Claudia Anaya, senadora y ex candidata al gobierno de Zacatecas, exige la renuncia de Alejandro Moreno a la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

A través de una publicación en sus redes sociales, la senadora detalló que su petición se da a raíz de los audios que se dieron a conocer del dirigente en el programa de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

En la publicación, Claudia Anaya reprocha a Alejandro Moreno su actuar cuando ella fue candidata al gobierno de Zacatecas en 2021.

“Yo no perdí; me entregaron. Es evidente que los buenos números que yo tenía para ganar la contienda también eran conocidos por los Monreal, por eso parecen haber intentado, por lo menos por una vía conocida, que yo no fuera la candidata ( y que no hubiera alianza)”, dice en sus redes sociales.

Mi postura ante el audio de hoy en #MartesDelJaguar — Claudia Anaya 👩🏼‍🦽 (@ClaudiAnaya) October 26, 2022

Motivos por los que Claudia Anaya exige la renuncia de Alejandro Moreno

En su comunicado, la senadora señala que “Alejandro Moreno Cárdenas no sabe todas las veces que yo, mi equipo y mi familia pusimos nuestra vida en riesgo en esa elección, no sabe de la generosidad de la militancia del PAN y del PRD para acompañarnos y luchar a nuestro lado por el triunfo. No sabe nada de eso pero tampoco le importa“.

Ante ello y “por lo que exhiben los recientes audios expuestos por la Gobernadora de Campeche”, Claudia Anaya sostiene que “lo único que le importaba a Alejandro Moreno Cárdenas es que sus amigos los Monreal ganaran la elección en Zacatecas”.

“Causa una gran decepción dar cuenta que por lo menos, desde dentro de uno de los partidos de la coalición, se estaba trabajando para perder, o por por lo menos ese era el deseo de buen ánimo del presidente del PRI; Alejandro Moreno Cárdenas, para con su amigo el Senador por MORENA Ricardo Monreal”, se lee en la publicación.

La senadora termina la publicación al señalar que “esto significa una gran traición a la militancia de un partido, una traición a la coalición y a la democracia. Alejandro Moreno Cárdenas no solamente debe estar fuera de la presidencia de un partido político debe estar fuera de la política”.

Layda Sansores, gobernadora de Campeche, acusó a Ricardo Monreal, líder de los senadores de Morena, de tráfico de influencias para ayudar “a su amigo” Alejandro Moreno.

La gobernadora publicó unos mensajes, presuntamente entre ambos políticos, en donde el priista agradecía a Monreal su apoyo en el tema de su investigación por el supuesto lavado de dinero cuando fue gobernador de Campeche.

En otro de los mensajes, Ricardo Monreal le reclama una supuesta traición, a lo que Moreno responde que no fue así, que tenía que cumplir con una cuota de género.