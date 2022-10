Claudia Ruiz Massieu se destapa como aspirante a la Presidencia

La senadora Claudia Ruiz se destapó para pelear la candidatura presidencial del PRI en 2024 y aseguró que está lista para encabezar el proyecto con el PRD, el PAN y Movimiento Ciudadano.

“Quiero encabezar el proyecto de los priistas que están y los que ya se fueron; de los panistas que quieren una patria honrada y generosa, de los perredistas que enarbolan las causas de la justicia y la democracia, de los emecistas que hacen política fresca y de vanguardia. De todos los millones que no militan en ningún partido, de la sociedad civil que exige cambio, justicia y políticos más transparentes”, expuso.

En el evento Diálogos por México, la senadora aseguró que está lista para servir a México.

“Les digo que estoy lista, la vida, mi familia y mi partido me dicen que estoy lista para servir a México; quiero encabezar el proyecto de un México plural, soy Claudia Ruiz Massieu, no tengo miedo, sí me atrevo y estoy lista”, declaró.

Soy Claudia Ruiz Massieu. No tengo miedo. Sí me atrevo, y ¡estoy lista!

Ruiz Massieu, una de las pocas priistas que votó en contra de la reforma para ampliar la permanencia del Ejército en las calles, dijo que quiere encabezar un proyecto plural.

“A mis amigos, colegas y compañeros les digo con decisión y claridad que quiero encabezar el proyecto de un México plural, incluyente, liberal y que construya un mejor país para todos”.

La senadora aseguró que lo que los priistas necesitan ser humildes para derrotar a Morena.

Para hacer frente a Morena, hace falta que el PRI tenga la humildad y la sensatez para recuperar la confianza ciudadana y la de los otros actores políticos. Debemos recuperar la honorabilidad para traer a la mesa antiguos y nuevos aliados.

En el evento también estuvieron Enrique de la Madrid y Miguel Ángel Riquelme, gobernador de Coahuila.

El PRI realizó esta semana una pasarela de sus posibles candidatos a la presidencia en 2024, en un encuentro denominado “Diálogos por México”.

En el evento del 17 de octubre se sio a conocer el destape de Beatriz Paredes Rangel.

“Con humildad aspiro a ser presidenta, con un frente amplio, con un gobierno de coalición, porque en 2024, vamos por la grandeza de México”.

Además pidió piso parejo para la selección de candidato.

“Propongo que la selección de candidata o candidato sea a través de un método democrático, ya sea elecciones primarias o consultas a la base. Me pronuncio por una elección democrática y una selección democrática. Desde ya les aviso que yo estaré, si resultó seleccionada, convocando para hacer un gran equipo por el desarrollo de México”.

Tenemos que lograr que la alianza busque un programa alternativo y coherente. Un programa socialdemócrata, que reconozca las necesidades del México profundo y las expectativas de las personas que aspiran a salir adelante. Senadora Beatriz Paredes