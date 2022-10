Corte Suprema de Chile rechaza extraditar a Mauricio Toledo a México

La Corte Suprema de Chile rechazó la solicitud de extraditar a México al exdiputado del PT, Mauricio Toledo Gutiérrez, quien está acusado de presunto enriquecimiento ilícito.

La corte informó que el fallo, anunciado este viernes, fue dividido, tras establecer la improcedencia de la extradición del también exalcalde de Coyoacán, quien es ciudadano chileno-mexicano, al no cumplirse con el principio de mínima gravedad del delito.

Refirió que en Chile el enriquecimiento ilícito se sanciona con una multa y no con un año de reclusión, como establece el tratado sobre la materia suscrito entre ambos países.

“Que sobre el particular conviene tener en consideración que constituye un principio general del derecho internacional, el que la extradición solo procede por delitos de gravedad, y no serían tales aquellos cuya pena no supera el año de privación de libertad, que serían por tanto de escasa lesividad”, sostiene el fallo.

Agrega que el artículo 1° del Tratado de Extradición que rige entre Chile y México establece que “ella será aplicable solo cuando la privación de libertad del delito requerido no excede de un año”.

La fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, ha señalado que se investiga a Toledo del delito de enriquecimiento ilícito, luego de que se detectó “un incremento injustificado e inexplicable en su patrimonio, lo que resulta incongruente con sus ingresos reportados”.

El 4 de septiembre del año 2020, el Fiscal para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos inició una carpeta de investigación en contra del exjefe delegacional en Coyoacán, en la cual se acreditó que la persona imputada cuenta con inmuebles, cuyo valor excede a los ingresos legalmente manifestados como servidor público.

La investigación, dijo la fiscal Ernestina Godoy en enero de 2021, incluye el análisis de las declaraciones patrimoniales presentadas por Toledo Gutiérrez de 2006 a la fecha; información registral y notarial de diversos inmuebles dada por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

También, dictámenes periciales diversos que determinan el valor mercado en la fecha de adquisición de diversos inmueble; dictámenes contables e información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria sobre los estados financieros del diputado.

En 11 agosto de 2021, la Cámara de Diputados aprobó el desafuero de Mauricio Toledo; un día después se informó que la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México solicitaría la ficha roja para detener a Mauricio Toledo.