COVID sigue siendo emergencia sanitaria internacional: OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió mantener la pandemia de COVID-19 como emergencia sanitaria internacional ante las incertidumbres de una posible evolución del virus.

A casi tres años del inicio de la pandemia, la organización señala que el virus podría mutar para ser más peligroso y evadir la inmunidad.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que el Comité de Emergencia en COVID-19 se reunió para discutir la situación global, el camino a seguir y que la opinión fue que el virus sigue siendo una emergencia de salud pública de interés internacional.

Aunque la situación global ha mejorado desde que comenzó la pandemia de COVID-19, dijo, el virus continúa cambiando y quedan muchos riesgos e incertidumbres.

"Last week, the Emergency Committee on #COVID19 met to discuss the global situation and the way forward. The committee’s view is that COVID-19 remains a public health emergency of international concern, and I agree"-@DrTedros

