Denuncian a secretario de Turismo de Michoacán por abuso contra adolescente

El fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, confirmó que hay una carpeta de investigación contra Roberto Monroy, actual secretario de Turismo del estado, por el presunto delito de abuso y violación sexual contra un adolescente.

“Ya estamos investigando el hecho, sin embargo, como nos encontramos en las investigaciones me reservo los detalles de la misma, esto hasta que se pueda dar un resolutivo total, por lo que espero que entiendan la situación”, dijo ante medios.

El abogado Héctor Alberto Pérez Rivera declaró en Aristegui Noticias que, cuando pasaron los hechos, el joven que denuncia tenía 13 años y Monroy García era director de una escuela de “niños artistas”.

A pesar de que algunos eventos prescribieron, ya que las agresiones sexuales iniciaron en 2006, y hasta 2009, el joven Fabio decidió denunciar los abusos cometidos y denunció al funcionario en mayo de este año; el pasado 24 de octubre ratificó su denuncia.

El joven dijo en entrevista con el medio que tiene conocimiento de seis casos más.

Funcionario rechaza acusaciones

El secretario de Turismo rechazó desde su cuenta de Twitter los señalamientos en su contra “por ser en absoluto desapego a la realidad”.

“Conozco a quienes lo han hecho y me provoca absoluto desconcierto, ya que siempre les he dado mi amistad y respeto. Mis abogados a través de las autoridades correspondientes se encargarán de dar salida jurídica a esta penosa situación. Por el momento no haré pronunciamiento ni posicionamiento público alguno, me apegaré a los cauces legales, y en caso de ser requerido por las autoridades competentes aclararé cualquier señalamiento”, señaló.





