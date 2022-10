'Yo produzco pornografía': diputada se defiende por video sexual

María Clemente García, diputada trans de Morena, se defendió por subir un video íntimo en sus redes sociales; aseguró que ella se dedica a producir pornografía y su oficio es “ser puta”.

Luego de que el fin de semana publicó un video con contenido sexual explícito, señaló que, así como otros diputados puede seguir siendo abogados, dedicarse al campo o ser empresarios, ella tiene el derecho a ejercer ese oficio.

“Si ellos pueden trabajar en sus oficios y profesiones, lo siento, mi oficio es ser puta y tengo derecho a ser puta”.

“Es pornografía, no puede ser tomado, es pornografía. Yo produzco pornografía, me pagan por hacer pornografía; por eso lo hago, porque me pagan”, comentó.

Señaló que, cuando los diputados renuncien a sus trabajos, ella lo hará. Además, hoy presentará una iniciativa para regular el trabajo sexual.

“Es que siempre me he dedicado a esto. Los demás diputados son administradores, tienen empresas. Patricia Arizmendi, ¿por qué no renuncia al consejo de administración de sus empresas? ¿A ella tampoco le alcanza? ¿Por qué sigue trabajando?”, dijo.

“En el PAN, ¿cuántos abogados hay? Siguen despachando en sus despachos; siguen yendo a sus ranchos los que son campesinos. ¿Yo por qué no voy a seguir trabajando? Cuando ellos dejen de producir dinero en otro lado, yo haré lo mismo”.

"Mi oficio es ser puta": @MARIACLEMENTEMX Así de claro 👏🏽👏🏽👏🏽

— Salvador Zaragoza Andrade (@SalvadorZA) October 5, 2022

La diputada morenista aseguró que el video y su oficio no afectan su labor legislativa porque no ha utilizado el salón de sesiones o las comisiones para ejercerlo y que el Canal del Congreso no va a grabar su vida personal ni irá a su cama.

La legisladora ha indicado que tiene derecho a la libre autodeterminación de su cuerpo y al libre desarrollo de su personalidad.

Mi cuerpo, es mío, solo mío, tengo derecho como todo ser humano al libre desarrollo de la personalidad y a la libre autodeterminación de mi cuerpo. Mi cuerpo es mío, solo mío, ni de mi Esposo, ni de mi novio, ni de la iglesia, ni del Estado.
— María Clemente | Gatúbela 😽🇲🇽 (@MARIACLEMENTEMX) October 4, 2022

Por su parte, la diputada del PAN Teresa Castell interpuso una queja en contra de la legisladora de Morena, luego de la publicación del video.

“Esperamos que el Comité de Ética de la Cámara de Diputados actúe en consecuencia por la conducta de Clemente García Moreno”, señaló.

Con el respaldo de diputadas y diputados del PRI, PAN, PRD y MC presenté una queja ante el Comité de Ética, por las conductas violentas e inadecuadas de @MARIACLEMENTEMX. Las mujeres no nos vamos a quedar calladas, el Comité no puede ser cómplice de esta violencia.
— Teresa Castell (@teresacastellmx) October 4, 2022

En tanto, el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, informó que la actitud de la legisladora María Clemente García será analizada por el Comité de Ética.