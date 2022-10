'Ejército no tiene aspiraciones de poder', afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que un militar vaya a ser candidato presidencial; afirmó que el Ejercito está dedicado a sus tareas y no tiene aspiraciones de poder.

Luego de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijera que un militar puede ser candidato presidencial si se somete a la voluntad en las urnas, el mandatario señaló que el Ejército no es “golpista”.

Agregó que éste es leal a las instituciones y obediente a los gobiernos legalmente constituidos.

“Nuestro Ejército no tiene esas aspiraciones de poder. Nuestro Ejército no pertenece a la oligarquía, no se deja dominar por los grupos de poder económico o de poder político. No es como otros Ejércitos, con todo respeto; este es un Ejército además surgido del pueblo”, dijo.

Lee: “Ejército nos espía como a criminales”: feministas

López Obrador señaló que los militares están dedicados a las misiones de defensa nacional, procuración de la paz interior, apoyo a la población en caso de desastres, labores sociales y, ahora, contribuir al desarrollo del país.

“No están pesando en eso (poder) los militares, están pensando en seguir sirviendo al pueblo y, con un añadido, con respeto profundo a los derechos humanos”.

El jueves el secretario Adán Augusto López afirmó que un militar puede participar en tareas políticas y “tener aspiraciones políticas, puede incluso ser presidente de la República”.

Señalo que, para ello, el militar deberá de participar en “procesos electorales e ir a someterse a la voluntad de las urnas”.

Lee: Sedena no desmiente investigación sobre ‘Ejército espía’, señala R3D; organizaciones exigen indagar violaciones a la privacidad

En el Congreso de Hidalgo, recordó que ya hubo presidentes militares en el país como son Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho.

¿Me explican por qué era necesario que el Secretario de Gobernación de Mexico, Adán Augusto López, dijera que un militar puede participar en tareas políticas y ser presidente del país? pic.twitter.com/QZWdH6qhRV — Luis (@EliudTapia) October 22, 2022