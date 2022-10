La exigencia de vacuna contra viruela símica suma voces

“Me siento especial, pero no de la mejor manera”, dice Adrián Andrés al iniciar el relato de su experiencia tras haber contraído el virus de la viruela símica, “una infección que no tiene muchos antecedentes y que se convierte en un proceso en el que quizá ni siquiera el doctor está seguro de qué puede recomendarte”.

Contra todo lo indicado en el caso de cualquier enfermedad o alteración a la salud, dice que esta vez Google fue su mejor amigo. Al momento del “rush”, recuerda, cuando se acude a la prueba de una enfermedad “tan exótica, desatendida y desinformada”, lo que diga el médico es bien recibido, pero cuando la consulta acaba y se digiere, solo queda la certeza de que falta más información, detalles, recomendaciones.

Aún dentro de su periodo de recuperación, Adrián difundió una carta abierta a las autoridades mexicanas para la adquisición de la vacuna contra la viruela del mono. En tanto, el Grupo de Apoyo Colibrí, las asociaciones Di Ramona y Fomento Educativo Quauhnahuac y la Red VIHchotxs echaron a andar el proyecto “Red de activismo para garantizar el suministro y aplicación de la vacuna contra la viruela del mono a personas que viven con VIH o sida en México”.

Su estrategia consiste en llevar a cabo actividades sociales y jurídicas para garantizar la adquisición de la vacuna para personas con VIH, así como difundir información de prevención, acompañamiento, contención y difusión. Además de entregar peticiones específicas a diputados y senadores para solicitar su intervención, una de las acciones centrales será la presentación de un amparo el 4 de noviembre, para el que siguen recabando firmas.

“La idea surgió a raíz de que, desde que se dio en el país el primer caso de viruela del mono, las respuestas de las autoridades en México, de la Secretaría de Salud concretamente, hacia el mismo, fue dejarlo pasar. En los últimos meses el crecimiento ha sido muy rápido y desde agosto, tomamos la decisión de iniciar lo del amparo”, señala Iván Villamil, de Red VIHchotxs.

Un proceso de desconocimiento

Adrián recuerda que, después de visitar la Clínica Condesa en la CDMX —y aun con el reconocimiento de que es uno de los mejores servicios de atención para quien contrae el virus—, llegó a su casa a investigar más datos sobre el contagio, precisiones como la duración de las llagas en la piel o cuáles son los fluidos más susceptibles para la transmisión.

“Cuando quieres aprender de una enfermedad, hay muchos factores. Salí de la consulta parcialmente satisfecho; entonces, empecé a preguntar a amigos médicos, a buscar en internet qué más podía encontrar para aclarar mis dudas, porque lo más fuerte es el proceso de desconocimiento”, asegura.

Aun así, se siente afortunado de haber estado en la capital. Recuerda que, por ejemplo, Yucatán es uno de los estados con más casos y se pregunta a qué atención especializada puede recurrirse ahí. Efectivamente, de los 2 mil 654 casos confirmados que México ha alcanzado en cuatro meses y que ya se han expandido a todas las entidades, Yucatán ocupa el segundo lugar en incidencia: número de contagios por cada 100 mil habitantes.

Además, Adrián tiene la ventaja de tener enlace con comunicólogos y activistas. Ahora que ha permanecido en aislamiento y haciendo cuentas, calcula que se dio cuenta del contagio casi dos semanas después de que ocurrió. El periodo de incubación —remarca— es de tres a cinco días, en los que ya se adquirió el virus aunque aún no sea contagioso, pero pasan aproximadamente otros 10 para que aparezcan las lesiones en caso de no ser asintomático.

De este modo, sumado a la falta de accesibilidad de pruebas, es difícil enterarse con rapidez, por lo que puede existir un periodo de contagio a otros sin que la persona lo sepa. “Solamente te hacen la prueba si tienes lesiones; porque si tienes fiebre o dolor de cabeza, nadie va a una clínica a menos de que sea crónico”, relata.

En su caso, una fiebre de 41 grados no fue el único síntoma, sino también el dolor de cabeza, náuseas y vómito, pero si no hubiera tenido lesiones, no habría contemplado la posibilidad de que fuera viruela símica. “La piel toma tiempo en sanarse; la fiebre y el dolor de cabeza me duró cinco días, pero de ahí en fuera, las ronchas hasta que se te alivie la piel, porque es contagioso hasta que no sana toda”, explica.

Recuerda que al principio parecían “granitos” o “piquetes”, como una espinilla que no parece alarmante, pero ya con la evolución, ahora ha cumplido casi tres semanas con las lesiones: “Sigo encerrado, en periodo de contagio, a pesar de que ya voy de salida, pero es molesto y tedioso porque una llaga en la piel se puede infectar; depende de la humedad, de cómo te cuides y de tu sistema inmune; entonces, a mí me está tomando tiempo”.

En su caso, está por cumplir el mes y —subraya— buena parte de las personas que pertenecen a poblaciones LGBT enfrentan otras complicaciones como no contar con salarios fijos, seguro médico y prestaciones. Además, la actuación del gobierno —lamenta— ha sido lenta y tropezada, con muchas respuestas ambiguas. Admite que algunas veces no ha estado muy familiarizado con algunos movimientos, como ahora, que se acercó hasta que la enfermedad lo alcanzó.

Adrián asegura que es una persona muy consciente de su salud: en tratamiento de PrEP, con vacunas contra COVID y contra VPH. Sin embargo, para él fue igualmente alarmante por tratarse de un virus que afecta a una población específica. El 98% de los contagios se presenta en hombres, principalmente de 30 a 39 años. La mayor parte se da por contacto sexual. Adrián dice sentirse discriminado.

“Todas las gráficas indican que esta es la población más afectada, ¿por qué no nos están atendiendo? Si fueran mujeres embarazadas, ya hubieran puesto las vacunas, o si fueran niños, pero como son hombres que cogen con hombres, caso omiso. Se vuelve un poco desesperante, y no por compararnos, sino porque todos somos poblaciones de la misma sociedad y debemos ser tratados de la misma manera”, asegura.

“El pasar inadvertido es un mecanismo de defensa que la comunidad LGBT+ domina, sin embargo, hoy me rehúso a no ser visto. La gran mayoría de quienes han dado positivo a VS enfrentan este virus desde el silencio, desde el miedo a que se enteren en su trabajo y los despidan, que sus amistades se enteren y les hagan chistes ridiculizadores, o hasta pedir un medicamento en la farmacia; por primera vez chequé a ver si mi receta decía cuál era la enfermedad porque me daba vergüenza”, dice la carta que hizo pública el 17 de octubre.

Personas con VIH, población prioritaria

Además del amparo y las peticiones a legisladores, los colectivos que organizan la “Red de activismo para garantizar el suministro y aplicación de la vacuna contra la viruela del mono a personas que viven con VIH o sida en México” buscarán también el apoyo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

“Afortunadamente, ahorita, hasta donde llevamos recorrido, hemos tenido respuesta. También entregamos ya nuestras peticiones en Presidencia de la República y nos contestó la directora del área de prevención y promoción de la salud. Están checando ya la petición, y estamos ahí en la lista”, señala Iván Villamil, de Red VIHchotxs.

Las personas con VIH están más expuestas a adquirir la viruela del mono, remarca. De acuerdo con un reciente estudio de la revista médica The Lancet, el 44% de las personas contagiadas de las que se recolectaron muestras vivía con VIH.

En sus peticiones, detalla Villamil, la Red especifica que no solamente habría que considerar a las poblaciones LGBT+ que viven con VIH, sino también a las infancias, a las mujeres que podrían transmitirlo durante el embarazo y a otras poblaciones con vulnerabilidades. Hasta ahora, más de 400 personas se han sumado al amparo.

Los principales puntos de su pliego petitorio son la adquisición de la vacuna, la aplicación prioritaria a personas que viven con VIH, crear programas reales de prevención e información en torno a la viruela del mono, que existan las medidas adecuadas para un estudio más ágil de la enfermedad y campañas de concientización mediante trabajo conjunto con asociaciones civiles.

“Sinceramente, estamos más confiados en que a principios del año que viene o en el mes de febrero, lamentablemente no este año, podrían estar disponibles las vacunas, ya que también hemos estado checando el proceso de elaboración y la empresa que las está gestionando; estaríamos en lista de espera y sería por mediados de enero o principios de febrero que pudiese estar llegando”, añade Villamil.

“Hay una homofobia implícita absoluta”

El viernes, durante la más reciente protesta de diversas organizaciones en las instalaciones del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) para exigir al gobierno la adquisición de vacunas, Alain Pinzón, de VIHve Libre, aseguró que organizaciones y activistas están perdiendo la paciencia ante la falta de respuestas.

“No han dado la cara. El silencio es enorme, del Cenaprece, la Secretaría de Salud, de todos los organismos. Los únicos que han salido a dar la cara son el Censida, y estamos ya hartas de que el silencio prevalezca ante una situación de salud que está poniendo en riesgo la seguridad, el trabajo, la salud mental y nuestro desarrollo como personas en general, porque el aislamiento está siendo muy largo, nos están corriendo de nuestras chambas, la discriminación y el estigma está bien cabrón”, acusó.

Después de varias reuniones con Censida y a pesar de sus esfuerzos de impulsar el tema, ha quedado fuera de su alcance, pues la autorización debe provenir del subsecretario Hugo López-Gatell. Sin embargo, de su parte no ha habido respuesta, lamentó. El activista recordó que desde agosto ha dicho que se está estudiando la eficacia de una vacuna que ya se está utilizando en otros países de Norteamérica y América Latina.

En tanto, las organizaciones como VIHve Libre reciben cada vez más casos: quienes adquieren el virus no saben de primera instancia qué hacer, entran en pánico, deben aislarse y pedir permiso en sus trabajos; en el caso de trabajadores informales o sexuales, dejan de hacerlo, y existen muchas otras consecuencias indirectas que pudieron ser prevenibles. Mientras los contagios aumentan de manera dramática, dice Pinzón, el único lugar con atención directa es la Clínica Condesa.

Tras la protesta, el Cenaprece recibió un pliego petitorio donde se solicita información y avances del Grupo de Vacunación respecto del análisis que López-Gatell aseguró que se está realizando desde agosto, definición de grupos prioritarios y poblaciones mayormente afectadas para el acceso a vacuna, así como el estatus de la autorización de la Cofepris de la vacuna disponible para América Latina.

También se incluyó la petición de una explicación del subsecretario sobre sus declaraciones en torno a la eficacia de la vacuna, un informe de las acciones del Cenaprece en conjunto con el Grupo de Vacunación y la Secretaría de Salud, así como una reunión urgente y abierta con el funcionario y un reporte sobre el avance de la descentralización de las pruebas diagnósticas.

“Nos están afectando a todos los hombres que tenemos sexo con hombres, a la población LGBT; están dejando una homofobia implícita absoluta. El que este gobierno no quiera hacer nada habla mucho de cómo trata a las poblaciones LGBT; todo mundo oficialmente evade el tema, no existimos… Vamos a seguir protestando; parecería que están jugando con nuestra paciencia y se nos está acabando. Las próximas protestas no prometemos ni que sean silenciosas ni nada más cerrar calles. Vamos a hacer absolutamente todo lo posible y lo imposible para obtener vacunas”, advirtió Pinzón.