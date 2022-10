Feminicidio de Gabriela Marín fue planeado: Cuauhtémoc Blanco

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, aseguró que el feminicidio de la diputada Gabriela Marín fue planeado, pues gracias a las tareas de investigación se corroboró que la seguían desde hace 10 o 15 días.

En conferencia de prensa, el mandatario dijo que la agresión fue directa.

“Con base en información del seguimiento de las cámaras de videovigilancia del C5 y algunas particulares que hemos visto, fue una planeación, iban por la diputada. Había un seguimiento desde hace un tiempo, desde hace 10 ó 15 días la andaban vigilando”, dijo Cuauhtémoc Blanco.

El gobernador @cuauhtemocb10 refirió que con base en el seguimiento de las cámaras del C5 y particulares, el feminicidio de Gabriela Marín fue planeado. “La andaban vigilando”desde hace días. Reiteró que en #Morelos hay narcopolíticos y antes de que se vaya se van a detener. pic.twitter.com/axoDOmT8f6 — Verónica Bacaz (@VeroBacaz) October 6, 2022

El gobernador reiteró que este crimen tiene que ver con los narcopolíticos que aún hay que hay en la entidad.

“Yo siempre he dicho que hay narco políticos y no me van a callar, estamos esperando ya esas detenciones, ojalá avancen estas investigaciones, ya se las dimos al gobierno federal”, dijo el gobernador.

El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, informó que se está recabando la información de las cámaras de seguridad pública, la ubicación de cámaras particulares, las rutas que siguió la diputada y momentos previos a su deceso.

El funcionario reiteró que una de las líneas de investigación es la venganza política.

“La diputada iba en compañía de su chofer Lucas ‘N’ quien se encuentra lesionado en estado de salud grave, no iba armado; ayer en las primeras horas tenía conciencia y pudo aportar datos y se pudo corroborar legalmente que no se trató de un asalto porque a la diputada no le exigieron la entrega de sus pertenencias ni de su vehículo”, agregó el fiscal.

La línea de investigación que se refuerza en el feminicidio de la diputada Gabriela Marín ayer en #Cuernavaca es ataque directo o bien la “venganza política” por el entorno difícil en el que se vio envuelta. Descarta el asalto y presunta relación con la delincuencia organizada. pic.twitter.com/LwPiMPF2LG — Verónica Bacaz (@VeroBacaz) October 6, 2022

Asesinato de la diputada Gabriela Marín

Gabriela Marín, diputada local en Morelos, fue asesinada por hombres armados en Cuernavaca, capital de la entidad, informó la tarde de este miércoles la Comisión Estatal de Seguridad Pública.

En los hechos también resultó herido un hombre y hay un operativo de búsqueda para encontrar a los agresores, indicó la institución a través de redes sociales.

La diputada Gabriela Marín representaba a la fuerza Morelos Progresa dentro del Congreso de la entidad.