El GIEI descalifica pruebas de la Covaj sobre caso Ayotzinapa

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) descalificó 181 pruebas presentadas por la Comisión de la Verdad del gobierno federal para el caso Ayotzinapa (Covaj), al considerar que no existe evidencia científica para establecer su veracidad.

Además, debido a que el tiempo para continuar con su trabajo llega a su fin hoy —según lo acordado entre el gobierno de México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)—, el GIEI anunció la salida de dos de sus expertos del seguimiento a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Plantea que sus otros dos integrantes sigan en sus labores.

En una conferencia de prensa realizada la mañana de este lunes, los especialistas del GIEI señalaron que, si bien tienen críticas a la Comisión de la Verdad y al hecho de que presentara capturas de pantalla de chats de WhatsApp como pruebas, no consideran que esto represente el intento de crear una nueva “verdad histórica”.

“Esto no es una nueva ‘verdad histórica’ en términos de que no se ha torturado para que se diga eso, pero es una torpeza. Es una presentación de una información (…) en la que no son fiables y no son confiables las capturas de pantalla y los chats”, dijo el experto Francisco Cox.

