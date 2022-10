Intoxicaciones en Chiapas y Veracruz: 164 casos aún sin respuesta

A casi un mes de que ocurrió el primer caso de intoxicación de estudiantes en una secundaria del municipio de Tapachula, Chiapas, y después de tres casos más en ese estado y otro en Veracruz, ni autoridades de Salud ni las fiscalías estatales y federal han brindado una explicación sobre qué causó que los alumnos de entre 12 y 15 años se intoxicaran e incluso terminaran hospitalizados.

En total, 164 adolescentes han resultado afectados presuntamente por ingerir agua o alimentos —como paletas, tortas o empanadas— que estaban contaminados. Sin embargo, aún no se ha aclarado qué sustancias originaron esto. Algunas intoxicaciones presuntamente se dieron con humo, cuyo origen tampoco se ha explicado.

Los resultados de las primeras pruebas que se han hecho en Chiapas han sido contradictorios. Mientras la Fiscalía General del estado asegura que todas han dado negativo a sustancias psicotrópicas como cocaína y metanfetaminas, los padres de familia de una de las escuelas afirman que tres tests realizados en un laboratorio privado resultaron positivos a cocaína.

Ante la situación, autoridades señalaron que se haría una segunda evaluación para esclarecer los hechos. Olaf Gómez, el fiscal general de Chiapas, dijo en conferencia de prensa que será la Fiscalía General de la República (FGR) la que se encargue de estas segundas pruebas.

Animal Político solicitó una entrevista con las autoridades de Salud de Chiapas para hablar del tema y de por qué han tardado los resultados. La oficina de comunicación solo corroboró que autoridades federales —sin detallar cuáles— tomaron muestras nuevamente.

“Lo que se puede confirmar es que las muestras que se tomaron en el estado hasta este momento no han arrojado hallazgos significativos para establecer una posible causa de intoxicación. Estamos en espera de los resultados que las instancias federales pudieran brindar”, respondió.

En el caso de la secundaria de Veracruz, tampoco hubo respuesta a las solicitudes de este medio. En conferencia de prensa, el secretario de Salud estatal, Gerardo Díaz, dijo que ya se habían hecho estudios generales a los estudiantes afectados, como química sanguínea, biometría hemática, examen general de orina, así como pruebas toxicológicas. Señaló que todas resultaron negativas a consumo de drogas.

Animal Político también preguntó a la Secretaría de Salud federal y a la FGR sobre el avance de las pruebas realizadas en Chiapas y Veracruz, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

La demora y las líneas de investigación

Carlos Rius Alonso, académico de la Facultad de Química de la UNAM, advierte que las autoridades ya se tardaron para establecer las causas de las intoxicaciones.

De acuerdo con el especialista, si no se sabe lo que se está buscando, es como buscar una aguja en un pajar y la investigación y los análisis pueden tardar mucho.

Lo que hay que hacer —dice— es establecer líneas de investigación, tanto las más lógicas como las alternativas. “Lo que me parece es que están buscando solo A, B y C, en lugar de incluir también D, E, F y G. Si no están pensando en todo eso, entonces no están buscando por todos los lados y por eso no encuentran qué es”.

Por ello, de acuerdo con el especialista, no solo deben practicarse las pruebas más lógicas, como las de sangre, orina, heces y toxicológicas, sino también otras para buscar sustancias químicas que pudieran estar causando una contaminación cruzada y tener todas las líneas de investigación posibles.

Hay que ver, por ejemplo, quiénes son los proveedores de alimentos, de dónde viene el agua usada en las escuelas, si las tuberías no están corroídas o si no hay una fuente de contaminación con sustancias químicas. En Chiapas, un factor que se debe considerar es el uso de agrotóxicos, expone Rius Alonso.

“Yo no descarto una intoxicación por drogas, aunque los adolescentes no presentaron euforia o alucinaciones y la ansiedad puede ser porque se sentían mal. Lo otro que no puede descartarse es una intoxicación por bacterias o virus, hay bacterias que dan síntomas neurológicos, y no hay que descartar una intoxicación por sustancias químicas”, señala.

Los hechos

El primer caso se dio el 23 de septiembre. Fue en la Escuela Secundaria Federal Número 1, de Tapachula, Chiapas, donde, de acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Salud de la entidad, 21 estudiantes tuvieron síntomas de intoxicación.

Quienes resultaron afectados fueron 19 mujeres y dos hombres de entre 13 y 14 años. “Habían ingerido diversos alimentos como paletas, tortas, empanadas, presuntamente contaminadas con sustancias desconocidas”, dijo en conferencia de prensa el secretario de Salud estatal, José Manuel Cruz Castellanos.

El segundo caso se presentó en la Telesecundaria 388 Ricardo Flores Magón, también en Tapachula, el 6 de octubre. Cruz Castellanos explicó que cinco personas, cuatro mujeres y un hombre, todos de 14 años, resultaron afectados por la ingesta de agua presuntamente contaminada con una sustancia desconocida.

El tercer caso se originó en la Escuela Secundaria Juana de Asbaje, en Bochil, Chiapas, el 7 de octubre. Este es el caso que ha involucrado al mayor número de estudiantes: 72 en total, de acuerdo con el titular de Salud de la entidad. “Se intoxicaron 51 mujeres y 21 hombres, de entre 13 y 14 años, por la presunta ingesta de agua contaminada con sustancia desconocida”, dijo.

El cuarto caso afectó otra vez a la Escuela Secundaria Federal Número 1, de Tapachula. Los sucesos ocurrieron el 11 de octubre, en el turno vespertino, con 18 personas, 16 mujeres y dos hombres, intoxicadas por probable inhalación de humo de origen desconocido.

Todos los adolescentes intoxicados en Chiapas ya están recuperados y en casa, informó la oficina de comunicación de la Secretaría de Salud estatal. Para el seguimiento, se les ha dado pase abierto para acudir a consultas externas y a psicología.

El quinto caso se presentó en otro estado, Veracruz, el 17 de octubre, en la Secundaria Técnica 67 de Álamo, donde 48 estudiantes se intoxicaron. En conferencia de prensa, Gerardo Díaz, titular de la Secretaría de Salud de la entidad, señaló que hasta el momento las autoridades no han logrado identificar qué fue lo que provocó la intoxicación.

De ellos, solo cinco continuaban en observación en el hospital —al corte del 19 de octubre—, y esto se debe a que fueron los últimos que llevaron a la institución de salud.

“Hasta el momento no hay nada que nos diga cuál es el origen de este padecimiento”, dijo Díaz. Los exámenes de biometría, química, orina y pruebas toxicológicas arrojaron resultados negativos a drogas.

El secretario Díaz dijo que se harán más estudios, ahora en heces fecales, pues las autoridades tienen la teoría de que la intoxicación puede ser de origen bacteriano. “Estamos pensando que el origen pudiera ser alguna bacteria, una asociación virus-bacteria, o quizá algún hongo”, señaló.