Ken Salazar contradice a AMLO y asegura que consultas sobre el T-MEC siguen

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que su país continúa con el proceso de consulta para determinar si se llega a un panel por las diferencias con México en materia energética, en el marco del T-MEC.

Su declaración contradice a lo expuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hace unos días afirmó que EU se desistió de solicitar un panel tras la queja que presentó, en julio, en materia de política energética con México.

Lee: AMLO afirma que EU se desistió del panel por queja en política energética

En conferencia de prensa, el funcionario aseguró que la consulta solicitada por su país se da en el marco legal alcanzado por los tres países y los procesos tienen que seguir para que llegue a una conclusión.

“No queremos pleito”

Esta mañana el presidente aseguró que la relación no se verá afectada pese a las diferencias en política energética en el marco del T-MEC.

-¿Pero la controversia se mantiene?, preguntó un reportero.

-Sí, pero estoy seguro de que van a darse cuenta de que no se afecta en nada nuestra relación con la aplicación de nuestra política soberana en materia de energía, petrolera y de litio, eso no está en negociación y sujeto a ningún tratado, es una cuestión de principios”, afirmó.

López Obrador aseguró que las relaciones con Estados Unidos son “muy buenas” y que incluso tendrá una conversación con su homólogo Joe Biden este martes.

“Nosotros no queremos pleito y tan es así que ayer me comentó Marcelo Ebrard que lo buscaron de la Casa Blanca porque quiere hablar conmigo el presidente Biden. Si fuesen mal las relaciones pues no se procurarían estos encuentros y conversaciones”, dijo.

Estados Unidos presentó, el 19 de julio, una queja formal bajo el Tratado Comercial de Norteamérica (T-MEC) por considerar que la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador perjudicaba a sus empresas.

Washington solicitó consultas para resolver disputas al estimar que México beneficia a la compañía eléctrica pública CFE y a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) en detrimento de las empresas estadounidenses e impide el desarrollo de la energía limpia, señaló entonces la oficina de la representante comercial estadounidense.