Layda acusa a Monreal de tráfico de influencias para ayudar a Alito

Layda Sansores, gobernadora de Campeche, acusó a Ricardo Monreal, líder de los senadores de Morena, de tráfico de influencias para ayudar “a su amigo” Alejandro Moreno, diputado y líder nacional del PRI.

“Él está obligado a explicarnos por qué trafica con la justicia; es un tráfico de influencias. Por qué usa a la justicia como moneda de cambio para beneficios personales, no fue para ayudar a la patria, y no cumplió, si le ofreció la reforma eléctrica, pues no se lo cumplió”, dijo Sansores.

La gobernadora publicó unos mensajes, supuestamente entre ambos políticos, en donde el priista agradecía a Ricardo Monreal su apoyo en el tema de su investigación por lavado de dinero cuando fue gobernador de Campeche.

En los mensajes, Monreal le pregunta a Moreno Cárdenas si tramitó un amparo, a lo que el priista le responde:

“Hermano, el único amparo fue porque el Ministerio Público promovió el aseguramiento de todos mis bienes y propiedades, y era un tema que me recomendó el abogado porque si no íbamos a perder todos mis bienes”.

Monreal le responde que seguirá avanzando en el tema.

Más adelante, Monreal escribe que tendrá una reunión con una fiscal para “para ver el asunto”.

En respuesta, Moreno le dice que “está en sus manos” y le reconoce su apoyo, por lo que siempre tendrá su gratitud y amistad.

Le reitera que quiere tener un acuerdo político entre ellos y el gobierno federal.

En otro momento, Monreal le reclama una supuesta traición, a lo que Moreno responde que no fue así, que tenía que cumplir con una cuota de género.

Monreal revira con video

Minutos después de que Layda sacó los mensajes, el senador Ricardo Monreal respondió con un video en el que afirma que no caerá en provocaciones.

“No caigamos en provocaciones. Busquemos la reconciliación”, escribió.

"No caigamos en provocaciones. Busquemos la reconciliación", escribió.





