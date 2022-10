Madre buscadora pide a delincuentes que le entreguen a sus hijos

Cecilia Flores, madre buscadora de Sonora, pidió al crimen organizado tener piedad y que le entreguen, como sea, a sus hijos desaparecidos.

En un mensaje vía redes sociales dijo que ante el “nulo apoyo de las autoridades en la investigación por la desaparición de sus hijos”, se vio en la necesidad de dirigirse directamente a quienes los secuestraron.

“Me atrevo a hacer este video para hacerle la petición a las personas de los cárteles que se llevaron a mis hijos: piedad para mis hijos, piedad para esta madre que ha luchado incanzablemente para traerlos de vuelta a casa y que lamentablemente aún no lo he logrado”.

Piedad para mis hijos piedad para una madre que vive muerta en vida con el miedo de morir sin volver a verlos aunque sea en un puño de huesos los quiero encontrar pic.twitter.com/z6WpvmBseu — Ceci Flores (@CeciPatriciaF) October 20, 2022

Flores, quien busca a sus dos hijos desde hace siete años, aseguró que teme por su vida debido a las amenazas que sufre hace más de un año, razón por la que tuvo que suspender sus labores de búsqueda.

“Me atrevo a hacer este video implorando perdón para mis hijos, que me los entreguen como estén, quien sepa dónde están, que me llame, una llamada anónima no les cuesta nada, mi única intención es traer a mis hijos de vuelta a casa”, sostuvo.

Madre buscadora suspende labores

Cecilia Flores es fundadora del grupo de madres buscadoras de Sonora y el 7 de octubre anunció que suspenderá sus actividades de búsqueda debido a las amenazas que ha sufrido.

Quienes me amenazan de muerte no entienden que ya me mataron cuando se llevaron a mis hijos. No dejaré de buscar ni de apoyar a las madres que viven el mismo tormento. Las autoridades me piden suspender las búsquedas este mes para poder garantizar mi seguridad.#HastaEncontrarlos pic.twitter.com/sDEKc4vCh5 — Ceci Flores (@CeciPatriciaF) October 7, 2022

Ceci no va a lugares sola, se cuida en todo momento e incluso se negó a ir al informe de gobierno de Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, por temor a que le suceda algo.

“Tengo miedo, tengo miedo que entre tanta multitud de gente no sepa de dónde me va llegar el golpe, porque siempre decimos ¿a quíén le estorba lo que hacemos?”, dijo a Animal Político.