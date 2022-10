México registró ayer una jornada violenta con 87 homicidios

México registró ayer una jornada violenta con 87 personas asesinadas; Guerrero, con 22 muertos, fue la entidad con más homicidios, según conteos del gobierno federal.

De marzo a octubre se tiene un promedio diario de 75 homicidios.

Una serie de ataques en el municipio de San Miguel Totolapan, Guerrero, dejó 20 muertos, entre ellos el alcalde Conrado Mendoza Almeda y funcionarios del ayuntamiento.

En las líneas de investigación sobre esos hechos, las autoridades indagan al grupo delictivo de “Los Tequileros” y a la Familia Michoacana.

La segunda entidad con más homicidios fue Guanajuato, que reportó 12, de acuerdo con el reporte diario que genera la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en conjunto con la Defensa, la Marina y la Fiscalía General de la República (FGR).

El Estado de México y Oaxaca reportaron ocho homicidios, Michoacán seis, mientras que Chihuahua y Morelos cuatro.

El día más violento en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se registró el 1 de diciembre de 2019, cuando se contabilizaron 127 homicidios dolosos.

El 24 de mayo de 2022 fue el segundo día más violento, con 118 homicidios dolosos.

“Hay resultados”: AMLO

Durante la conferencia matutina, López Obrador fue cuestionado sobre los cambios en su estrategia de seguridad, a lo que respondió:

“No, no, tenemos que seguir con lo mismo porque dan resultados. Claro que yo quisiera que no pasaran hechos tan lamentables como ayer, pero es fruto podrido de lo que sembraron por muchos años, complicidades, componendas, acuérdense cómo se vinculaba autoridad con delincuencia”.

“Hay una descomposición, siempre lo he sostenido, que vino de la mano de la política neoliberal, eso no se debe de hacer a un lado, ¿cómo fue que llegamos a esto? Porque el caso de Totolapan, son organizaciones de tiempo atrás, no surgieron en este Gobierno y estamos buscando atender las causas y constantemente mandando mensajes”.

Asimismo, aseguró que el homicidio doloso mantiene una hay una tendencia a la baja con una disminución de 14.6%, en comparación con el máximo histórico de 2018 (3 mil 74 homicidios).