México pondrá refugios para migrantes venezolanos expulsados de EU

El gobierno de México pondrá refugios para los migrantes venezolanos que fueron expulsados de Estados Unidos, anunció esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Nosotros vamos a apoyar a los que están en nuestro territorio, como siempre lo hacemos, con albergues, con alimentación, con atención médica”, dijo durante la conferencia matutina.

El mandatario respaldó el plan migratorio de EU, que contempla entregar 24 mil visas para venezolanos y pidió esperar a que ese mecanismo dé resultados, pese a ello, reconoció que dichas visas temporales no son suficientes.

López Obrador dijo que de ser necesario México podría solicitar más visas, pues estima una comunidad de 140 mil migrantes.

El presidente @lopezobrador_ dijo que el gobierno de México busca aprovechar las 24 mil visas de trabajo que dará EU a migrantes. "Tenemos que cuidar los derechos humanos, apoyarlos y si se abre este mecanismo, apoyarlos", destacó.

“Esto también para desalentar la actividad de polleros y traficantes de personas porque hay quienes cobran, engañan y ponen en riesgo a los migrantes, no les importa que en la travesía sean asaltados y heridos, pero nosotros tenemos que cuidar los derechos humanos de los migrantes, si se abre este mecanismo hay que aprovecharlo, no decir, no sirve o no va a alcanzar”, sostuvo.

López Obrador dijo que México es un país fraterno y apoyará a los migrantes por cuestiones humanitarias.

“Lo que se está pidiendo es que no se haga la travesía y en especial que si pasan por México, pues ya no tendrían el derecho a esta visa temporal”.

Asimismo, habló de la necesidad de restablecer las relaciones entre los gobierno de EU y Venezuela, que consideró “fundamentales”.

Migrantes devueltos

La Casa Blanca permitirá solo la entrada de 24 mil venezolanos que lo hagan con una autorización de Washington y por vía aérea, lo que frustró el esfuerzo de quienes intentan cruzar desde territorio mexicano.

Tras la entrada en vigor de la norma, el pasado 13 de octubre, decenas de migrantes venezolanos han sido devueltos a México desde Estados Unidos.

Varios de esos migrantes expulsados están acampando en Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, en espera de que las autoridades les informen qué sucederá con su proceso migratorio.

Entre octubre de 2021 y agosto de 2022, más de 150 mil migrantes venezolanos fueron detenidos en la frontera con México, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.