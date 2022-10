México presentará segunda demanda en EU por tráfico de armas

México presentará una segunda demanda contra el tráfico ilegal de armas y prestanombres en Estados Unidos, informó el canciller Marcelo Ebrard.

Luego de que un juez federal de EU desestimó la demanda que el gobierno de México había presentado en contra de empresas que fabrican, distribuyen y venden armas, el secretario de Relaciones Exteriores señaló que esta segunda demanda se presentará en Arizona.

Indicó que se demostrará que en muchos de los condados donde se venden las armas ilegales, están operando prestanombres y que se les tiene que fincar responsabilidades porque las empresas que las venden “saben a dónde van esas armas”.

“Estamos preparando la segunda demanda. ¿Por qué la preparamos? Porque hubo una legislación bipartidista que establece como delito federal el tráfico ilícito de armas y penaliza a los prestanombres o a quienes compren armas que van destinadas a los delincuentes”, comentó.

Durante su comparecencia en el Senado, con motivo del análisis del IV Informe de Gobierno, señaló que la próxima semana México mantendrá un diálogo de seguridad con autoridades de EU en la que la prioridad será el tema de las armas.

Ebrard indicó que, de enero del 2020 a la fecha, se han asegurado 55 mil 996 armas, la mayoría de ellas en la frontera entre México y EU; de estas, 21 mil 430 son armas largas.

Señaló que se tienen registrados 10 condados de Estados Unidos donde se compran las armas y que de ahí proviene el 60% de las armas largas que se trafican a México.

📸En su comparecencia, en @senadomexicano, el canciller @m_ebrard destacó algunos de los proyectos y logros de México en materia de política exterior, como: ✅Nueva demanda contra empresas productoras de armas en 🇺🇸, para seguir procurando la seguridad de las familias mexicanas, pic.twitter.com/FLjv2dF0xa — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 5, 2022

El 30 de septiembre, el juez de la Corte de Distrito con sede en Boston, Massachusetts, Dennis Saylor, consideró que las compañías demandadas por México están protegidas por las leyes estadounidenses.

Sobre esta determinación, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller Ebrard indicaron que se apelará la determinación.

“Vamos a ir a un litigio que va a ir creciendo, pero no quiere decir que tengamos conflicto con EU. Incluso el presidente Biden coincide, estamos en una posición similar en materia de armas”, señaló Ebrard ante los legisladores.

El Gobierno de México planteó -el 3 de octubre- llevar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la demanda que interpuso en contra de empresas de armas en Estados Unidos —a quienes señala por ser negligentes en la fabricación, distribución y venta de armas.

México demanda a fabricantes de armas de EU

La primera demanda contra las compañías armamentistas fue presentada por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador e impulsada por el canciller Marcelo Ebrard en agosto de 2021.

La demanda fue presentada en la Corte de Distrito de Massachusetts, en Boston, en contra de los fabricantes Smith & Wesson Brands Inc.; Barrett Firearms Manufacturing Inc.; Beretta USA Corp.; Beretta Holding S.P.A.; Century Internacional Arms Inc.; Colt’s Manufacturing Company LLC; Glock Inc.; Glock Ges M.B.H.; Sturm, Ruger & Co. Inc.; Witmer Public Safety Group Inc., y D/B/A Interstate Arms.

Aunque desde su presentación varios analistas han estimado poco probable que tenga resultados positivos, también han reconocido que representa un paso adicional a los que habían dado gobiernos pasados, que también habían reclamado a Estados Unidos por no hacer lo suficiente para frenar el tráfico de armas, pero no habían traducido su descontento en acciones específicas.





