Monreal denuncia ante FGR a Sansores por difusión de conversaciones y peculado

El senador Ricardo Monreal presenta una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y quien resulte responsable por la intervención de comunicaciones privadas, su difusión y peculado.

Tras reunirse con el fiscal Alejandro Gertz Manero, detalló que el peculado se configura desde que la gobernadora usa recursos públicos para el fin, porque la televisora es del estado, se paga con recursos públicos y por tal no deberían usarse.

Dijo que no se excluye a la gobernadora, aunque diga que “le hicieron llegar las intervenciones privadas” porque eso no basta para que el delito se configure porque su difusión tiene fines de deterioro a una persona.

“La presenté porque no podemos callarnos frente a la ilegalidad de la actuación de una servidora pública, tampoco podemos aplaudirle que viole la Constitución, la ley y la impunidad la proteja… No debemos festinar que intervenga comunicaciones privadas de nadie, solamente mediante autoridad judicial se puede hacer”, dijo.

Afuera de la FGR, Monreal señaló que no espera un trato preferencia del fiscal, sino que se actúe conforme a la ley.

Rechazó que esta denuncia pueda provocar que lo expulsen de Morena, indicó que es un tema jurídico y “no de carácter político”.

“Ni hicieron caso al llamado del presidente y ahora estamos en este proceso lamentable… Yo solo quiero que se cumpla con la ley”, dijo.

Layda exhibe presuntos mensajes de Monreal

El martes, Layda Sansores, gobernadora de Campeche, acusó a Ricardo Monreal, líder de los senadores de Morena, de tráfico de influencias para ayudar “a su amigo” Alejandro Moreno, diputado y líder nacional del PRI.

La gobernadora publicó unos mensajes, supuestamente entre ambos políticos, en donde el priista agradecía a Ricardo Monreal su apoyo en el tema de su investigación por lavado de dinero cuando fue gobernador de Campeche.

“Él está obligado a explicarnos por qué trafica con la justicia; es un tráfico de influencias. Por qué usa a la justicia como moneda de cambio para beneficios personales, no fue para ayudar a la patria, y no cumplió, si le ofreció la reforma eléctrica, pues no se lo cumplió”, dijo Sansores.

Minutos después, el senador Ricardo Monreal respondió con un video en el que afirma que no caerá en provocaciones.

Ayer, Alejandro Rojas Díaz Durán, consejero político y suplente del senador Ricardo Monreal, expuso que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y su familia, poseen 83 propiedades que fueron compradas al contado; además, la acusó de “corrupta” y defendió a Monreal.