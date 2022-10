Morena en Coahuila: Guadiana acusa a Mejía de promoverse con dinero público

El senador Armando Guadiana Tijerina acusó al subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, de promoverse con dinero público con mira a la elección de candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila.

En una carta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador, advirtió que Mejía Berdeja y el vocero de presidente, Jesús Ramírez Cuevas, utilizan las “secretarías de Estado con fines electorales”.

Indicó que ambos funcionarios del gobierno federal revivieron una denuncia en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada, por la cual fue exonerado en 2014, con el fin de minar sus aspiraciones de la candidatura al gobierno de Coahuila.

“Los funcionarios mencionados, actuando a sus espaldas, ocupan a Secretaría de Seguridad y otras instancias federales para dañar mi imagen, exhibir información personal y de mis empresas”, dijo.

Acudí de manera VOLUNTARIA a la @FGRMexico para solicitar de manera formal información concreta sobre presuntas investigaciones en mi contra que se publicaron en un medio de comunicación, ya que no he recibido ninguna notificación al respecto; no tengo nada que temer. pic.twitter.com/wUdTxNsFQi — Armando Guadiana (@aguadiana) October 17, 2022

Guadiana Tijerina argumentó que todos tienen “derecho a participar” en la contienda y que él desde que el subsecretario regresó a Coahuila le “extendió la mano” para trabajar en conjunto y sacar al PRI de la entidad, pero “de un día a otro, me pidió declinar” y que -dijo- de buenas a primeras comenzó a atacarlo en redes sociales y medios de comunicación.

“Es entendible el actuar desesperado de Ricardo Mejía, pues se encuentra en los últimos lugares de las preferencias, de acuerdo con las encuestas serías recientemente publicadas, por ello busca atacar a sus compañeros, no digo de partido porque por alguna extraña razón el subsecretario no participó con el proceso de afiliación de Morena el pasado 31 de julio, todo esto no le da derecho a ejercer recursos públicos para hacer campaña en Coahuila los fines de semana y violar la ley electoral del Estado”, señaló.

Ante ellos, pidió al presidente López Obrador piso parejo en el proceso para definir al candidato de Morena para la elección de gobernador de Coahuila en el 2023.

Afirmó que apoyará al candidato que el partido designe, siempre y cuando los métodos de medición sean los correctos y apropiados.

“No estamos pidiendo ningún favor, solo que haya piso parejo en este proceso que se avecina para nuestro Estado, para que con ello prevalezca el diálogo, unidad y trabajo en favor del pueblo coahuilense”, señaló.





#YoSoyAnimal Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político , recibe beneficios y apoya el periodismo libre.