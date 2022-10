¿Cómo hacer visibles las necesidades de las personas con parálisis cerebral?

Lorena Garza, mamá de Leónidas Angel Aguilar Garza: Sería muy importante que las vías públicas fueran más accesibles para las sillas de ruedas, ya que el simple hecho de llevarlos al parque se vuelve toda una travesía.

Sarahi Coronado, mamá de Iván Mateo Zendejas: Debería haber más empatía cuando te ven en la calle, que sepan que mi hijo “no está malito”, que la parálisis cerebral es una condición, no una enfermedad. Que al usar transporte público la gente sea más empática y te ofrezcan el asiento si vas cargando al niño. Que los trámites para ayudar a las personas con discapacidad sean más ágiles y menos tardados. Sería importante que la gente sepa que las personas con parálisis cerebral también cuentan.

Martha Imelda Argüelles, mamá de Yosgart Gael Hernández Argüelles: Debería haber más información sobre parálisis cerebral y que todos la conozcan. Que haya más transporte público que permita salir del encierro y podamos ir a donde sea sin limitarlo por su falta de movilidad. Que haya más médicos especialistas en atender niños con discapacidad. Que la gente sea más empática y respete sus derechos.

Ivonne Cabrera, mamá de Moises Abdiel Cabrera González: En los lugares específicos para personas con discapacidad que hay en los transportes públicos deberían tener cinturones de seguridad para que los niños vayan más seguros.

Erika Orozco, mamá de Christopher Ruiz Orozco: Como padres de hijos con parálisis cerebral nos gustaría evitarles muchas cosas como la discriminación, la falta de inclusión en escuelas, guarderías, en las fiestas de cumpleaños. Nos gustaría evitarles que la gente se les quede mirando por su visible discapacidad.

A la sociedad lo único que le pedimos es empatía, sensibilidad en las situaciones que vivimos. No es ponerse en nuestros zapatos porque si no tienes una discapacidad no sabes realmente cómo se vive con ella, pero sí puedes ser empático con las familias que vivimos con una discapacidad.

Al gobierno le pedimos y exigimos su esfuerzo y empeño en el trabajo a favor de las familias que vivimos con un integrante con parálisis cerebral, que se hable realmente de una inclusión real, que no sólo haya becas, que también haya proyectos culturales, educativos, de salud para el desarrollo de esta población. Queremos un desarrollo integral real.

Somos muchos y muchas luchando por estas causas pues no somos minoría. La discapacidad no discrimina género, raza, cultura, niveles socio económicos, mucho menos edad, tomémoslo en cuenta.

Eva Nohemi Hernández, mamá de Sebastián Flores Hernández: En el transporte público, específicamente en los camiones, debería haber filas exclusivas para personas con discapacidad. Así sería más fácil que hubiera lugares disponibles en el transporte, sobre todo porque yo voy cargando a mi hijo. Sebastián es largo y más llenito, así que la gente no cree que tenga parálisis cerebral y se me quedan viendo con esa mirada que dice todo.

Beatriz Isleño, mamá de Kenya Rocha Isleño: Debería existir una institución exclusiva gubernamental donde se tomen en cuenta las opiniones y sus necesidades de las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades, y que ahí se promoviera la resolución de esas inquietudes.

Se deben promover ante la sociedad la equidad, la igualdad, la inclusión y los derechos de los niños con parálisis cerebral. Debe haber terapeutas, maestros, directivos capacitados en todo lo que se relacione a la parálisis cerebral. Debe haber brigadas médicas y de apoyo en beneficio de la salud física y emocional de las personas con parálisis cerebral y sus familias.

El resto se consigue informándose, trabajando en equipo, involucrando a las familias y vinculándose con otras instancias fuera de la institución.

Alejandra Saldaña, mamá de Emilio Fabián Duarte Saldaña: Se deben hacer campañas de concientización en medios de comunicación, hacer peticiones en los Congresos de los estados para que se reformen las leyes y obliguen a los servidores públicos y privados (escuelas, hospitales, centros deportivos, parques, transportes, etcétera) a ser inclusivos en sus servicios y ser funcionales para todos.

