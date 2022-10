médico interno se defiende del ISSSTE: No estaba robando

Alrededor de las cinco de la tarde del martes 18 de octubre, el médico interno de pregrado, Fernando Villalobos, salió del Hospital 1º de Octubre del ISSSTE abordo de una patrulla.

Las autoridades de la institución lo acusaron de robo de insumos. La policía lo detuvo y lo trasladó al ministerio público.

El caso se dio a conocer debido a las protestas que realizaron sus compañeros y médicos del país. Tras estar 48 horas detenido, Villalobos salió libre, pero aún con los cargos en su contra.

En entrevista para Animal Político, Fernando explica que traía en su mochila material del hospital para utilizarlo en su jornada del día siguiente, porque es común que escaseé y los médicos internos de pregrado tienen que ver cómo se las arreglan para conseguirlo y cumplir con sus tareas.

En una fotografía que hizo pública el ISSSTE, el pasado 20 de octubre, junto con un comunicado en el que advierte que no se tolerarán robos ni conductas indebidas, se ve lo que traía Fernando en su mochila: varios tubos y frascos para tomas de muestras, así como jeringas, agujas y guantes.

TARJETA INFORMATIVA

No tolerará #Issste actos de robo ni prácticas indebidas que afecten atención a derechohabiencia.

ISSSTE (@ISSSTE_mx) October 20, 2022

Parece mucho, pero es un material que entre todo no cuesta más de 500 pesos y no dura ni para una guardia completa, dice Andrés Castañeda, coordinador del Colectivo de Médicos en Formación, una de las agrupaciones que ha salido en defensa de Fernando y que acompaña las protestas de estos días para que se retiren los cargos de robo y se mejoren las condiciones en las que los estudiantes realizan esta etapa de su formación.

NOS ENCONTRAMOS EN LA ENTRADA DEL HR 1 DE OCTUBRE. FER AÚN PUEDE SER PROCESADO POR ROBO. NO DEJEMOS QUE ESTO SIGA. HABLAMOS POR JUSTICIA Y TRATO DIGNO. #PARONACIONAL #JUSTICIAPARAFER
#JUSTICIAPARAFER (@p_mczd) October 23, 2022

Antes de hacer el servicio social y graduarse, los estudiantes de medicina tienen que hacer lo que se conoce como el internado, en el que durante un año rotan por los diferentes servicios médicos de un hospital de segundo nivel.

Es común, dice Cynthia Flores, coordinadora de la Asamblea Mexicana de Médicos en Formación (AMMEF) que a los internos los pongan a tomar muestras, hacer curaciones, enviar solicitudes de laboratorios, capturar los resultados. Son actividades que les tocan a los internos porque no hay suficientes enfermeras, ni químicos, ni médicos, señala.

Tampoco hay material.

“Es indignante lo que le pasó a Fernando porque nos pudo pasar a cualquiera; no hay hospital que haya yo conocido o en los que han estado mis compañeros donde no haya desabasto de algo, de gasas, de guantes, de jeringas; por eso los internos lo tienen que acopiar, para no quedarse sin recursos para dar el servicio a sus pacientes”.

Sin apoyo de las autoridades

Fernando cuenta que cuando lo detuvieron venía saliendo de una guardia de 36 horas. Elementos del Servicio de Protección Federal estaban revisando las mochilas en las puertas del hospital. En la suya encontraron el material para tomar las muestras y de curación.

“Pensaron que me estaba robando el material, pero nosotros no agarramos nada sin pedirle permiso al personal de mayor rango y sí yo lo tomé fue para tener suficiente para la siguiente jornada, porque luego no hay”, dice.

Cuando el personal de la Secretaría de Seguridad encontró los materiales en su mochila, lo llevaron con la subdirectora del Hospital 1º de Octubre, Celina Trujillo Estéves. Fernando pensó que todo se resolvería explicando lo que había pasado. Pero no fue así.

El jefe de Enseñanza del hospital, Israel David Pérez Moreno, ya había salido de la institución cuando los policías retuvieron a Fernando. La subdirectora lo llamó a su teléfono.

“Tardó en llegar y cuando llegó no hizo mucho por defenderme, me dijo: cómo es posible que estés sacando eso, yo no me saco la computadora”, cuenta el médico interno de pre grado.

Fernando recuerda que la subdirectora, el director del hospital y el jefe de enseñanza lo dejaron solo mientras conversaban. A los minutos llegó la policía para trasladarlo al Ministerio Público.

“Me iban a sacar esposado, les dije que si eso de verdad era necesario, me dijeron que no, pero que me pondrían las esposas llegando al ministerio público y así fue. Estuve detenido ahí 48 horas. Es una experiencia que no le deseo a nadie”.

Fernando ya está libre, pero la institución no ha retirado los cargos que levantó por robo.

Cynthia Flores señala que es indignante que hayan tratado así a un estudiante de medicina que solo estaba haciendo su labor.

“Los mismos jefes de enseñanza, las mismas autoridades saben que no hay material suficiente, ¿cómo es posible que hayan permitido que las cosas llegarán tan lejos?”

Villalobos dice que el trató de explicar los hechos desde el principio, pero que la subdirectora le respondió que ella no tenía reportes de que faltará material en el hospital.

En referencia al caso, el ISSSTE emitió un comunicado en el que señala que no tolerará actos de robo ni prácticas indebidas que afecten a la derechohabiencia.

“Al igual que en otras ocasiones, donde se ha aplicado la ley, en el caso de la detención de un médico interno de pregrado realizada el 18 de octubre por elementos del Servicio de Protección Federal (SPF) en el Hospital Regional 1° de Octubre, derivado de la sustracción de insumos pertenecientes al nosocomio, el instituto informa que el área jurídica presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) la denuncia correspondiente”.

Cuestionado en su conferencia matutina sobre el caso de Villalobos, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que si el médico interno es inocente no debe ser juzgado, pero si cometió un delito se tiene que proceder. Y subrayó que no se va a tolerar la corrupción en el sector salud.

“Este asunto tiene dos opiniones: una, que se trata de un médico cumpliendo con su responsabilidad, en su mochila llevaba material de curación; la otra, es que eran demasiadas jeringas, equipos, esa es la otra opinión, que era un robo. Existen esas dos posturas”, abundó.

Aaron Rico, representante nacional de la Asamblea Mexicana de Médicos Internos de Pregrado (AMMIP) dice que están tratando a su compañero Fernando como si de verdad fuera un ladrón.

“No estamos de acuerdo en que se nos trate como a criminales cuando estamos al servicio de la sociedad”, subraya.

El apoyo que sí hay

Desde que las autoridades detuvieron a Villalobos, médicos internos de todo el país han realizado protestas para pedir primero su liberación y después que el ISSSTE retire los cargos que presentaron contra él por robo.

Este 23 de octubre, Día del médico y la médica en México, los internos aprovecharon para decir que no tienen nada que celebrar cuando se les criminaliza por realizar su labor y enfrentan malas condiciones en los hospitales.

Axel Vázquez, médico interno de Pregrado del 1º de Octubre señaló, durante la protesta silenciosa que hicieron un centenar de médicos internos de pregrado, que les toca hacer largas guardias y no tienen un lugar para descansar.

“No tenemos ningún lugar donde haya camas, tenemos que dormir en el piso o sentados en una silla. Tampoco tenemos lockers, por eso tenemos que estar cargando el material en nuestra mochilita”.

Axel Vázquez, médico interno de pre grado en el Hospital 1 de octubre, cuenta que están protestando para que retiren los cargos de robo a su compañero Fernando Villalobos.
Animal Político (@Pajaropolitico) October 23, 2022

Además explicó que durante el año de internado, en el que los estudiantes de medicina rotan por los diferentes servicios de un hospital de segundo nivel antes de concluir su formación académica, tienen que trabajar mínimo 88 horas a la semana, con guardias de hasta 36 horas seguidas.

Respecto a la disponibilidad de material, Amy Avendaño, también médico interno de pre grado del 1º de Octubre, contó que en el hospital o no hay material suficiente o a ciertas horas de la noche se niegan a darles el material para tomar las muestras, por eso cuando tienen extra que ya no utilizaron con los pacientes lo guardan para la siguiente jornada y eso fue lo que pasó en el caso de Fernando.