ONG urgen al gobierno a apoyar a migrantes venezolanos

Organizaciones civiles pidieron al gobierno de México acciones urgentes para brindar apoyo a la población venezolana que está siendo expulsada de Estados Unidos luego de la entrada en vigor del Título 42, el acuerdo migratorio que restringe la entrada a ese país.

Integrantes de organizaciones, acompañados de personas venezolanas, acudieron al Senado para urgir a legisladores a establecer una mesa de trabajo interinstitucional donde participen la Cancillería, el Instituto Nacional de Migración (INM), la Secretaría de Gobierno local y representantes de la comunidad venezolana en México.

Hicieron un llamado a las autoridades a que establezcan un corredor humanitario en los estados donde hay población venezolana en tránsito, así como a que el INM entregue tarjetas de visitante por razones humanitarias.

Ante senadores, expresaron preocupación por la situación y dieron un panorama de lo que se vive en varias partes del país con la población venezolana, luego de las restricciones en EU.

“Al llegar a México, algunas de estas familias están siendo separadas y de sus parejas. No se está dando la atención debida y no hay una respuesta real por parte de las instituciones gubernamentales. Si bien en algunos lugares como en Ciudad Juárez se han habilitado espacios, no existe una coordinación real de parte de las personas que deberían de estar encabezando esta nueva política migratoria. El trabajo rudo lo están haciendo las organizaciones”, dijo Mónica Espinosa González, del Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), en conferencia de prensa.

Tras una reunión con las organizaciones, el senador Gustavo Madero se comprometió a atender y gestionar el tema en el Congreso, así como a plantear el tema ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para apoyar a los albergues y encontrar una solución.

“El Grupo Plural lo que quiere es sumarse y visibilizar la problemática y gestionar que el Senado de la República sea un actor para la solución de esta problemática. Queremos ser aliados y vamos a proponer a la Jucopo para que todo este tema no quede invisibilizado”, dijo.

Antes de acudir al Senado, las organizaciones llevaron un pronunciamiento y una serie de recomendaciones a la Cancillería, donde acusaron que, debido al acuerdo de EU y México como parte del Título 42, se generó una crisis migratoria donde hay miles de venezolanos en México sin albergue, comida ni atención.

“De la noche a la mañana, más de 41 mil personas venezolanas se encontraron atrapadas en México. Si las personas trataban de cruzar la frontera entre México-EU, serían expulsadas a este país. Entre el 12 y 23 de octubre, 5 mil 193 personas venezolanas fueron expulsadas a México por Ciudad Juárez, Matamoros, Tijuana, Nogales y Piedras Negras”, señaló Lizbeth Guerrero, de Apoyo a Migrantes Venezolanos.

Gabriela Hernández, de Casa Tochan, señaló que los albergues en la Ciudad de México están en su máxima capacidad, por lo que solicitó al gobierno capitalino abrir un espacio para las personas migrantes venezolanas a fin de brindarles atención digna.

“Parecen que tienen oídos sordos, es por ello que nos obligan a venir a exigirles y a escuchar los reclamos de la población venezolana. Ellos necesitan un espacio y una visa humanitaria que les permita trabajar”, dijo.

En un documento entregado en la Cancillería, las organizaciones solicitaron al gobierno de México dejar de recibir personas expulsadas bajo el Título 42 y que el INM deje de hacer deportaciones masivas.

Además, recomendaron al gobierno construir un proceso que garantice los recursos necesarios para apoyar con retorno voluntario a las personas venezolanas hacia países donde tengan autorización para permanecer, como Colombia, Ecuador y Perú.