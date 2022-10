Guerrero: Piden a alcaldesa de Acapulco que no hable sobre homicidios

La alcaldesa morenista de Acapulco, Abelina López Rodríguez, declaró que en la Mesa de Coordinación para la Construcción para la Paz se le pidió que ya no diera declaraciones (a los medios de comunicación) sobre los homicidios que ocurren en su municipio.

Este tema salió a relucir cuando los reporteros le preguntaron sobre los diez asesinatos que ocurrieron en distintos puntos de Acapulco este fin de semana en donde el puerto, de acuerdo con reportes de la Secretaría del Turismo, registró una ocupación hotelera del 65 por ciento.

“Son temas que finalmente tiene que investigar la Fiscalía, a mí me rebasa, vengo de la Mesa de Coordinación, ahí se dan los pormenores y la indicación es no hablar de lo que a mí no me corresponde hablar”, dijo López Rodríguez.

La Mesa de Coordinación de la que habló la edil de Acapulco es la que se realizan todas las mañanas para que se informe sobre los acontecimientos de violencia que se registran en Guerrero y las acciones que se toman.

Estas reuniones son presididas por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Evelio Gómez Méndez.

En tanto, trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública (SPP) denunciaron que se les prohibió hablar de temas políticos, religiosos, sociales dentro de sus oficinas.

“Se solicita que tomen las medidas necesarias a fin de que se abstengan de realizar cualquier tipo de propaganda política, religiosa o de cualquier otra índole en horario laboral, así como dentro de su centro de trabajo”, se lee en la circular que el subsecretario de Apoyo Técnico, Administrativo y Desarrollo Humano, Marco Antonio Guijosa Mora, envió a los departamentos y áreas de trabajo de la SPP.

Un agente de la policía estatal que pidió que se omitiera su nombre por temor a represalias dijo que esta circular de la SPP tiene que ver con la inconformidad que existe en las filas de esta corporación debido a que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda sigue sin cumplir una serie de demandas laborales y de entrega de uniformes, botas, patrullas y nuevo armamento.

Según el policía, desde hace unos días, se tenía planeado protestar en esta coyuntura del primer informe de labores que el próximo lunes 17 rendirá Salgado Pineda.

“Pero con esta circular que enviaron seguramente nadie de los compañeros va a protestar porque está en riesgo su despido”, dijo.

En el 2017 durante el gobierno del priísta Héctor Astudillo Flores, más de 150 policías estatales realizaron un paro de labores y una marcha por la Autopista del Sol para exigir pago de viáticos, incremento al seguro de vida, nuevas patrullas, uniformes, nuevos chalecos antibalas y armamento.

Por esa protesta, los agentes fueron despedidos y la mayoría de ellos demandaron y después se ampararon ante la justicia federal.

En el 2021, los policías ganaron el juicio y obtuvieron la reinstalación y pago de salarios caídos.