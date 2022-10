Presidenciables de Morena: Actividades de Sheinbaum, Ebrard, Monreal y Adán

Los presidenciables de Morena, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal tuvieron actividades este sábado; dos de ellos, viajaron a los estados de la República mexicana.

En el caso de Adán Augusto López tuvo mucho movimiento, pero en redes sociales al publicar varios mensajes en su cuenta de Twitter.

Claudia Sheinbaum

La jefa de gobierno estuvo en Nuevo León en donde, tras ser cuestionada si estará en la encuesta de Morena para definir al candidato presidencial del 2014, señaló “Claudia sí va a la encuesta”.

Durante su llega al aeropuerto de Monterrey, aprovechó para tomarse fotografías y platicar con simpatizantes que esperaban su arriba.

En su estancia firmó un convenio de colaboración sobre proyectos de conectividad y digitalización con los municipios de Escobedo y Ciénega de Flores, en Nuevo León.

Llegamos a tierra regia, gracias por el cálido recibimiento al alcalde @andresmijesmx. Estoy muy emocionada por compartir las acciones de gobierno con las que estamos brindado bienestar a la población. pic.twitter.com/F6Npku1nld — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) October 22, 2022

Marcelo Ebrard

El canciller Marcelo Ebrard visitó Morelia y destacó la importancia del festival de Cine, el cual se inaugura este sábado.

“Ya en Morelia, en el festival de Cine, maravilla de ciudad, señaló en su cuenta de Twitter.

El canciller aprovechó su estancia para saludar al cineasta Alejandro González Iñárritu y no dudo en compartir, en su Instagram, las fotos que se tomó con ciudadanos que encontró mientras caminaba por la ciudad.

En Morelia ,hermosa ciudad . Hoy se inaugura el Festival de Cine que es ya uno de los más importantes del mundo. pic.twitter.com/oQIW3K5fkv — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) October 22, 2022

Ricardo Monreal

En senador Ricardo Monreal declaró que durante 16 meses ha resistido la embestida mediática, digital y de bots en su contra, que son enviados por quienes no quieren que esté en la boleta presidencial.

En un video, publicado en sus redes sociales, explicó cómo operan los bots y que buscan beneficiar a otros aspirantes dentro de Morena. “La guerra está muy declarada para descalificarme”.

Estoy a favor de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores; actúo en conciencia. He resistido la embestida mediática, digital y de bots en mi contra. Son redes de intereses claros, seguramente con indicaciones de quienes no quieren que yo esté en la boleta presidencial. pic.twitter.com/sPnVNW9tmn — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 22, 2022

También participó en las actividades de la tercera edición del Parlamento Juvenil 2022, en el Senado de la República.

Ante jóvenes, pidió no tumbar a coordinadores y mejor aprender a debatir; señaló que el país necesita reconciliación, “no más encono, no más rencor, no más odio, aunque sean guinda, verde, rojo, amarillo o banca planteada”.

Añadió que es necesario una nueva clase política, de relevo, que construya solidaridad, acuerdos y consensos.

Adán Augusto López

El secretario de Gobernación estuvo muy activo, pero en su cuenta de Twitter en donde colgó varios videos que explican el trabajo que ha realizado en los últimos días en los Congresos de los estados para que se apruebe la reforma que amplía la presencia del Ejército en las calles hasta 2028.

El jueves el secretario Adán Augusto López afirmó que un militar puede participar en tareas políticas y “tener aspiraciones políticas y puede incluso ser presidente de la República”.

Señalo que, para ello, el militar deberá de participar en “procesos electorales e ir a someterse a la voluntad de las urnas”.

En el Congreso de Hidalgo, recordó que ya hubo presidentes militares en el país: Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho.

¿Me explican por qué era necesario que el Secretario de Gobernación de Mexico, Adán Augusto López, dijera que un militar puede participar en tareas políticas y ser presidente del país? pic.twitter.com/QZWdH6qhRV — Luis (@EliudTapia) October 22, 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó hoy que no habrá tapado rumbo a la elección presidencial del 2024 y que al carajo con el “dedazo”.

“Yo termino en septiembre del 2024… , pero van a seguir otros y ya no va a ser como antes, se los aseguro de que va a haber un tapado, ¡no!, al carajo con eso. Que va a haber un dedazo, ¡no, al carajo con eso!”, dijo durante su gira en Ayoxuxtla.

Acciones de Mejoramiento Urbano en Ayoxuxtla, desde Huehuetlán el Chico, Puebla https://t.co/nz1C2KhegA — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 22, 2022